Xôn xao vụ nhân viên nhà xe Hạnh Luyến đánh nhau với "ông Tây"

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Nhân viên nhà xe Hạnh Luyến xô xát với du khách nước ngoài

Trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa nhân viên nhà xe Hạnh Luyến ở Quảng Bình và một du khách nước ngoài. Sự việc đang gây bàn tán sôi nổi với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Theo hình ảnh từ clip, nhân viên nhà xe Hạnh Luyến đã có hành động xô xát với du khách nước ngoài, khiến cả 2 người ngã xuống vỉa hè. Ngay sau đó, một du khách nước ngoài khác đã can thiệp, kéo nhân viên nhà xe ra xa để giải quyết tình huống. Vị trí xảy ra sự việc được xác định là trên vỉa hè dọc theo Quốc lộ 1, đoạn qua TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trao đổi qua đường dây nóng, đại diện quản lý nhà xe Hạnh Luyến cho biết đang chờ xe khách trở về trụ sở để trích xuất camera, xác minh toàn bộ vụ việc, đánh giá ai đúng ai sai trước khi có hướng xử lý.

Theo tài xế trao đổi với quản lý nhà xe, du khách nước ngoài đã yêu cầu dừng xe để đi vệ sinh. Tuy nhiên, tài xế giải thích rằng xe sẽ dừng tại TP Đông Hà trong vòng 1 đến 2 phút để trả hàng, sau đó sẽ tiếp tục di chuyển đến trạm dừng nghỉ chính mới có thể đậu lâu để hành khách đi vệ sinh. Tuy nhiên, du khách đã không đồng ý và từ chối lên xe, dẫn đến tranh cãi và sau đó xô xát xảy ra.

Quản lý nhà xe Hạnh Luyến cho rằng clip lan truyền trên mạng xã hội chỉ ghi lại khoảnh khắc xô xát, không phản ánh toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, hành vi ẩu đả của nhân viên nhà xe với du khách nước ngoài đã ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của nhà xe.

Nhà xe Hạnh Luyến hiện có trụ sở văn phòng đặt tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đơn vị này chuyên khai thác tuyến xe khách Quảng Bình - Đà Nẵng và ngược lại, với các điểm đăng ký xuất bến tại Bến xe Đồng Hới và Bến xe Đà Nẵng.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động