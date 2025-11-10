Thời gian:
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Lộ diện đôi vợ chồng trúng độc đắc và cách thức nhận thưởng

Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận giải đặc biệt liên tục trúng tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long

Chiều 10-11, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho nam khách hàng may mắn trúng đặc biệt (dãy số 872426) 1 tờ vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng ngày 9-11.

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng cho nam khách hàng trúng đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Đại lý vé số Duy đổi thưởng cho đôi vợ chồng trúng giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Duy

Về cách thức đổi thưởng, đại diện đại lý vé số Phú Vinh cho biết khách yêu cầu nhận tiền mặt 800 triệu đồng, 1 tỉ đồng còn lại nhận chuyển khoản.

Cũng ở phường Trà Vinh, đại lý vé số Duy cho biết một người nam và một đôi vợ chồng vừa đến đây để đổi thưởng 4 tờ vé số Đà Lạt trúng giải đặc biệt. "Khách nhận tiền mặt một ít, còn lại nhận chuyển khoản" – đại diện đại lý vé số Duy thông tin.

Từ ngày 6-11 đến nay, vé số trúng giải đặc biệt đã 3 lần "nổ" tại đại lý vé số Duy.

Tác giả: Thu Tâm

Nguồn tin: Báo Người lao động

