Vài ngày qua, nhiều người thường xuyên mua vé số tại tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) và các tỉnh thành miền Trung bàn tán xôn xao về giải đặc biệt tại kỳ quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống Quảng Nam, vào ngày 1-7-2025.

Theo người dân, chiều 1-7 diễn ra chương trình truyền hình trực tiếp quay số mở thưởng vé số truyền thống của Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam - trên sóng Báo và Đài phát thanh – truyền hình TP Đà Nẵng.

Nhiều trang mạng công bố nhầm lẫn về giải đặc biệt của xổ số Quảng Nam ngày 1-7-2025

Đáng chú ý, khi quay giải đặc biệt, ban đầu các nhân viên tham gia quay số đưa bảng với hàng vé số trúng thưởng giải đặc biệt gồm các chữ số 923355, phát thanh viên cũng đọc rất rõ về dãy số này trên sóng trực tiếp.

Tuy nhiên, sau đó phát thanh viên nhắc lại dãy số trúng thưởng gồm các con số 923352. Nhiều người đang xem truyền hình trực tiếp không hiểu vì sao lại có sự thay đổi như vậy.

Sáng 7-7, một phụ nữ bán vé số trên địa bàn phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) cho biết hôm đó bà xem trực tiếp quay số mở thưởng và cũng rất bất ngờ, không hiểu vì sao có sự thay đổi như vậy.

Kết quả niêm yết tại Công ty XSKT Quảng Nam

Đáng chú ý, đến sáng nay (7-7), phóng viên Báo Người Lao Động tìm kiếm thì nhiều trang mạng và thậm chí một số báo điện tử đăng tải kết quả xổ số Quảng Nam hôm 1-7 cũng bị nhầm lẫn, khi công bố dãy số trúng giải đặc biệt là 923355 chứ không phải là 923352.

Sự cố XSKT Quảng Nam: Nhân viên nhầm lẫn số 2 thành 5!

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Như Đào, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam, cho biết sự cố trên xảy ra là do nhầm lẫn của nhân viên tham gia quay số.

Theo ông, khi quay số giải đặc biệt, các quả bóng cho ra dãy số chính xác là 923352. Tuy nhiên, nữ nhân viên đứng ở vị trí cuối cùng cầm nhầm bảng số 2 thành số 5, dẫn đến việc phát thanh viên đọc theo và bị sai.

Sự cố hy hữu trong lần quay giải đặc biệt xổ số kiến thiết Quảng Nam (clip trực tiếp trên sóng Báo và Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng)

Khi phát hiện nhầm lẫn, hội đồng xổ số đã nhắc ngay và nữ nhân viên đổi lại bảng số đúng theo số trên quả bóng, phát thanh viên đã đọc lại đúng dãy số trúng thưởng giải đặc biệt là 923352.

Ông Võ Như Đào thừa nhận sau khi quay số mở thưởng, bản thân ông cũng nhận nhiều cuộc gọi của người dân, bày tỏ thắc mắc vì sao có sự thay đổi về con số trong giải đặc biệt như vậy và ông đã giải thích như đã nêu.

Phóng viên Báo Người Lao Động cũng tìm xem lại clip trực tiếp buổi quay số trúng thưởng trên trang của Báo và Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng. Qua đó, chúng tôi nhận thấy thực tế có sự nhầm lẫn của nữ nhân viên tham gia quay số trong việc đưa bảng chữ số không trùng khớp so với con số trên quả bóng.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động