Xét xử bị cáo kinh doanh online trốn thuế hơn 650 triệu đồng

Bị cáo P.T.T. tại phiên tòa - Ảnh: H.A

Ngày 20-3, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo P.T.T. (33 tuổi, ngụ xã Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội trốn thuế.

Theo cáo trạng, từ năm 2020, P.T.T. bắt đầu hoạt động kinh doanh bán lẻ quần áo, phụ kiện (đồng hồ, túi xách, giày dép…) thông qua mạng xã hội Facebook với tên tài khoản “Thỏa Phạm”.

Để phục vụ việc kinh doanh, T. đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại địa chỉ số 141 đường Phan Đình Phùng, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Quá trình điều tra xác định T. đã sử dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh của Công ty Thuận Phong (J&T Express), Viettel Post và Bưu điện Việt Nam để giao hàng và thu tiền hộ (COD).

Từ tháng 1-2020 đến tháng 5-2024, tổng số tiền COD mà T. nhận được thông qua các đơn vị vận chuyển lên đến gần 45 tỉ đồng.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện nghĩa vụ thuế dựa trên doanh thu thực tế, T. đã lợi dụng hình thức nộp thuế khoán dành cho hộ kinh doanh để che giấu doanh thu. Bị cáo cố tình kê khai không đúng, không đầy đủ số liệu bán hàng thực tế với cơ quan quản lý thuế nhằm giảm số thuế phải nộp.

Căn cứ kết quả giám định tư pháp về thuế ngày 2-2-2026 của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, T. đã trốn hơn 668 triệu đồng tiền thuế, trong đó có hơn 445 triệu đồng thuế giá trị gia tăng và hơn 222 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân.

Tại cơ quan điều tra cũng như trước tòa, T. đã thành khẩn khai báo và tự nguyện nộp lại số tiền hơn 668 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an để khắc phục toàn bộ hậu quả.

Căn cứ hành vi của bị cáo, phần tranh tụng tại phiên tòa cũng như tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo T. 12 tháng tù cho hưởng án treo và truy thu số tiền thuế nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: tuoitre.vn