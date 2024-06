Xem xét kỷ luật quân nhân vi phạm nồng độ cồn, lái xe bỏ chạy sau tai nạn

Chiếc ô tô ông Tuấn cầm lái bỏ chạy sau khi xảy ra tai nạn với ô tô của một phụ nữ trên quốc lộ 19 ngày 1-6 - Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan vụ một quân nhân vi phạm nồng độ cồn, lái xe bỏ chạy sau khi xảy ra tai nạn giao thông, chiều 3-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho hay đã có báo cáo gửi Quân khu 5.

Theo vị này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo kiểm điểm, xử lý đối với quân nhân vi phạm với tinh thần sai tới đâu xử lý tới đó.

Lãnh đạo cơ quan này nhận định việc quân nhân uống rượu, bia vi phạm nồng độ cồn, lái xe bỏ chạy sau tai nạn đã vi phạm vào pháp luật và cả đạo đức. Do đó, cần phải xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

Theo thông tin Tuổi Trẻ Online có được, quân nhân lái xe vi phạm trong vụ này là ông Khổng Văn Tuấn, cấp bậc trung tá, hiện đang công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Đắk Đoa, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai.

Trước khi chuyển công tác về đơn vị này vào tháng 10-2022, ông Tuấn từng công tác tại Đoàn kinh tế quốc phòng 737 - Quân khu 5 tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Như tin Tuổi Trẻ Online đã đưa, chiều 1-6 trên quốc lộ 19 đoạn qua huyện Đak Đoa (Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai ô tô làm một người bị thương.

Thời điểm trên, ông Khổng Văn Tuấn (44 tuổi, trú xã Ia Rve, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) lái xe hơi cá nhân đi trên quốc lộ 19 hướng từ huyện Mang Yang đi TP Pleiku.

Khi đến Km141 đoạn qua xã Kdang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), xe ông Tuấn va chạm với xe hơi do chị Trần Thị Thanh Hằng (35 tuổi, trú xã Kdang, huyện Đak Đoa) cầm lái chạy theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến chị Hằng bị chấn thương, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Tuấn không dừng lại mà tiếp tục lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức truy đuổi và bắt giữ được lái xe và phương tiện sau đó. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế Khổng Văn Tuấn đã vi phạm nồng độ cồn.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ