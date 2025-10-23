Xem phim kinh dị cũng có thể giúp thúc đẩy giảm cân, đốt mỡ?

(Ảnh: Getty images)

Khi nghĩ đến việc giảm cân, nhiều người thường hình dung ngay cảnh tập gym kiệt sức, tuân thủ chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hoặc chạy bộ không ngừng nghỉ suốt hàng giờ.

Thế nhưng trên thực tế, quá trình đốt mỡ không nhất thiết phải gắn liền với sự vất vả. Có những thói quen thường bị xem là "lười biếng," nhưng nếu áp dụng đúng cách, chúng có thể đem lại hiệu quả giảm cân đầy bất ngờ.

Dưới đây là một số bí quyết "lười mà thông minh" giúp bạn dễ dàng đạt được vóc dáng mơ ước mà không cần phải chịu đựng quá nhiều gian khổ.

1. Ngủ đủ và ngủ sâu - "bí quyết" giảm mỡ thầm lặng

Trong các yếu tố ảnh hưởng đến cân nặng, giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khi bạn duy trì việc ngủ đủ giấc (khoảng 7-8 tiếng mỗi đêm), cơ thể sẽ tăng cường sản sinh hormone leptin, một loại hormone giúp kiểm soát cảm giác no và hạn chế tình trạng ăn quá nhiều. Ngược lại, nếu thiếu ngủ, hormone ghrelin - yếu tố kích thích cảm giác thèm ăn - sẽ gia tăng, khiến bạn dễ rơi vào trạng thái ăn uống không kiểm soát.

Việc ngủ sớm và đạt được giấc ngủ sâu không chỉ hỗ trợ cơ thể phục hồi năng lượng mà còn tối ưu hóa quá trình đốt mỡ trong khi nghỉ ngơi. Thậm chí, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng những người ngủ đủ giấc có khả năng đốt cháy lượng calo cao hơn tới 20% trong lúc ngủ so với những người thường xuyên thiếu ngủ.

(Ảnh: iStock)

2. Tắm nước lạnh - lười vận động nhưng mỡ vẫn “cháy”

Tắm nước lạnh có vẻ là một ý tưởng khó tin, nhưng thực tế lại là một phương pháp đơn giản để kích thích cơ chế sinh nhiệt của cơ thể. Khi cơ thể tiếp xúc với nước lạnh, nó phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì nhiệt độ ổn định, từ đó kích hoạt "mỡ nâu" - loại mỡ có chức năng đốt cháy calo nhằm tạo ra nhiệt.

Việc tắm nước lạnh mỗi ngày từ 3 đến 5 phút không chỉ mang lại cảm giác tỉnh táo, sảng khoái mà còn hỗ trợ hiệu quả quá trình trao đổi chất. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chỉ cần tắm nước lạnh khoảng 2-3 lần mỗi tuần là đủ để thúc đẩy mức tiêu hao năng lượng ở mức đáng kể.

3. Nhai chậm - “ngồi yên” mà vẫn giảm cân

Một thói quen đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả chính là nhai kỹ và ăn chậm. Khi kéo dài thời gian nhai, não bộ sẽ có đủ thời gian để nhận tín hiệu “đã no” từ dạ dày, giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ mà không cần ép mình nhịn ăn. Đồng thời, nhai kỹ còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, giảm nguy cơ đầy hơi và ngăn ngừa tình trạng tích tụ mỡ thừa trong cơ thể.

4. Ngồi thiền hoặc hít thở sâu - giảm stress, giảm cân

Căng thẳng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tăng cân. Khi bạn stress, cơ thể sản sinh cortisol - loại hormone khiến bạn dễ thèm đồ ngọt và tích trữ mỡ, đặc biệt ở vùng bụng.

Thay vì cố gắng ép mình tập luyện cật lực, hãy thử ngồi thiền 10-15 phút mỗi ngày, hoặc chỉ đơn giản là hít sâu - thở chậm trong vài phút. Hành động tưởng chừng “nhàn nhã” này giúp giảm hormone căng thẳng, cải thiện tuần hoàn và giúp quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn.

(Ảnh: Getty images)

5. Cười nhiều hơn - cách “đốt mỡ” vui vẻ nhất thế giới

Cười không chỉ mang lại sự thư giãn cho tinh thần mà còn góp phần đốt cháy calo một cách tự nhiên. Theo các nghiên cứu khoa học, chỉ cần cười sảng khoái trong 10-15 phút, bạn có thể tiêu hao khoảng 40-50 calo, tương đương với việc đi bộ nhẹ nhàng trong 10 phút.

Hơn thế nữa, tiếng cười còn kích thích cơ thể sản sinh endorphin - loại "hormone hạnh phúc" giúp giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và hạn chế thói quen ăn uống mất kiểm soát do cảm xúc chi phối.

6. Xem phim kinh dị

Theo các nghiên cứu, việc xem một bộ phim kinh dị kéo dài 90 phút có khả năng giúp bạn tiêu hao khoảng 113 calo. Dòng adrenaline được kích thích cùng với nhịp tim tăng cao chính là yếu tố đóng góp vào việc đốt năng lượng này.

Thực tế, lượng calo mà cơ thể tiêu thụ khi theo dõi một bộ phim kinh dị trong vòng một tiếng rưỡi tương đương với việc đi bộ trong 30 phút.

7. Dành thời gian “không làm gì” - giúp cơ thể tái tạo năng lượng

Thoạt nghe có vẻ trái ngược với nguyên tắc giảm cân, nhưng việc để cơ thể hoàn toàn nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian nhất định lại mang lại nhiều lợi ích đặc biệt. Điều này không chỉ giúp hệ thần kinh được thư giãn mà còn hỗ trợ cân bằng nội tiết tố. Khi cơ thể ở trạng thái thư thái, các quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ thừa diễn ra một cách tối ưu hơn.

Một buổi chiều cuối tuần yên tĩnh, chỉ đơn giản nằm nghe nhạc hoặc đọc vài trang sách nhẹ nhàng, có thể giúp giảm mức cortisol - hormone gây căng thẳng, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

(Ảnh: Getty images)

8. Uống đủ nước

Bổ sung đủ nước cho cơ thể là một nhu cầu thiết yếu của mỗi người, tuy nhiên không phải ai cũng duy trì được thói quen này. Trong nhịp sống bận rộn, rất dễ để quên việc cung cấp đủ nước trong thời gian dài.

Để khắc phục, bạn có thể đặt một ly hoặc chai nước lớn ngay trên bàn làm việc để tự nhắc nhở bản thân thường xuyên uống nước. Điều này không chỉ giúp bạn kiềm chế cơn đói, giảm cảm giác thèm ăn mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất hoạt động hiệu quả hơn. Đối với người trưởng thành, lượng nước được khuyến nghị là khoảng 2 lít mỗi ngày./.

