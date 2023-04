Xe tải va chạm xe máy, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 17/4, tại km 362 + 600 QL 15A, thuộc địa phận TDP 8 thị trấn Đức Thọ xẩy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, Khi đang lưu thông cùng chiều hướng từ xã Tùng Ảnh về ngã tư bà Viên, thị trấn Đức Thọ xe tải BKS 37H-011.26 do anh Hồ Văn T, ( SN 1995, trú tại xóm 4, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển va chạm với xe mô tô BKS 38H1-066.62 do bà Nguyễn Thị L (SN 1970, ở thôn Tiến Sơn, xã Sơn Phú, Hương Sơn) điều khiển chở theo bà Lê Thị H ( SN 1967, trú tại thôn An Phú, xã Sơn Phú, Hương Sơn).

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị L tử vong tại chỗ, bà Lê Thị H bị thương, xe máy hư hỏng. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Đức Thọ đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Nam Thắng

Nguồn tin: ductho.hatinh.gov.vn