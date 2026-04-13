Xe tải chở cát "tung hoành", Quốc lộ 7B ở Nghệ An hư hỏng, xuống cấp

Thời gian gần đây, Quốc lộ 7B đoạn đi qua xã Đại Đồng (tỉnh Nghệ An) rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, một số đoạn bong tróc, lún sâu, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân.

Theo ghi nhận, nguyên nhân chính được cho là do tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát hoạt động liên tục với tải trọng lớn.

Xe trọng tải cỡ lớn "cày xéo" Quốc lộ 7B.

Người dân sống dọc tuyến đường cho biết, bất kể ngày, đêm có hàng trăm lượt xe tải chạy qua, nhiều xe có dấu hiệu chở quá tải.

Ông N.C.C, người dân thông Thanh Đồng 2, xã Đại Đồng, bức xúc: “Đường mới sửa chưa được bao lâu đã lại hỏng. Mỗi khi xe chạy qua là bụi bay mù mịt, trời mưa thì lầy lội, trơn trượt rất nguy hiểm”.

"Quá trình lưu thông trên tuyến, người lớn chúng tôi còn lo sợ huống chi hàng trăm học sinh hàng ngày phải đi trên đoạn đường này để tới trường" - một người dân khác lo lắng.

Xác nhận từ đại diện UBND xã Đại Đồng, cho biết: Thực trạng trên chính quyền địa phương đã nắm bắt qua ghi nhận thực tế cũng như qua phản ánh của người dân, Bí thư, Xóm trưởng các xóm.

Lãnh đạo xã đã chỉ đạo sát sao lực lượng Công an xã nắm bắt, xử lý trong phạm vi cho phép để đảm bảo an toàn cho người dân và tuyến đường.

Một số hình ảnh PV Pháp luật Plus ghi nhận được tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An:

Sau khi "ăn đủ" cát từ các bến, dàn xe tải ồ ạt di chuyển vào Quốc lộ 7B di chuyển ra phía Bắc

Nhiều xe có dấu hiệu quá tải

Đua nhau trên Quốc lộ 7B

Khiến mặt đường xuống cấp, hư hỏng

Bụi mịt mù, khiến người dân di chuyển khó khăn, mất an toàn giao thông.

Tác giả: Nguyễn Gia Hân

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn