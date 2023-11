Xe máy tông phải người đứng giữa đường, 4 người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Camera ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông tại khiến 4 người thương vong. (Video: Đ.X.)

Chiều 22/11, trả lời PV VTC News, đại diện lãnh đạo phường Yên Thịnh (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h17 ngày 21/11, tại Km 272+50, QL37, đường Đinh Tiên Hoàng, thuộc tổ dân phố số 7, phường Yên Thịnh (khu vực cây xăng Km8), thành phố Yên Bái.

Vào thời điểm trên, trên anh Lê Sỹ P. (SN 1993, trú tại xã Tân Thịnh, TP Yên Bái) điều khiển xe máy BKS 21B1-742.xx di chuyển từ huyện Yên Bình ra TP Yên Bái. Trên xe có chở cháu Lê Gia H. (SN 2017) và cháu Lê Nguyễn Gia H. (SN 2020).

Khi tới Km 272+50, QL37, xe máy do anh P. điều khiển va phải chị Phạm Thanh H. (trú ở tổ dân phố số 7, phường Yên Thịnh) đang đứng giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong tối ngày 21/11. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau đó, xe anh P. đổ nghiêng sang làn đường bên trái, va chạm vào chiếc ô tô tải BKS 21C-072.xx do anh Bùi Đình Đông, thường trú tại tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đi theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Lê Sỹ P. tử vong tại chỗ, còn cháu Lê Gia H., cháu Lê Nguyễn Gia H. và chị Phạm Thanh H. bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 6h sáng nay (22/11), lái xe tải đã đến trình diện tại cơ quan công an để phối hợp làm việc.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục lấy lời khai của các nhân chứng, trích xuất camera để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: VIÊN MINH

Nguồn tin: Báo VTC News