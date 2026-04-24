Chồng lương thấp hơn vợ và bản lĩnh giữ vững tổ ấm

Người đàn ông xây tổ ấm

Phương Lan là một phụ nữ hiện đại, tốt nghiệp ngành kinh tế với cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn. Ngược lại, Hùng - chồng cô - là một nhân viên kỹ thuật xét nghiệm y khoa, tính tình hiền lành, ít nói và điềm đạm. Ngay từ khi bắt đầu, cuộc hôn nhân của họ đã đứng trước một thực tế: Lương của Lan gấp rưỡi lương của Hùng.

Trong quan niệm truyền thống, đây là một "khoảng lệch" nhạy cảm. Lan từng thú thực rằng cô rất sợ sự tự ti của người đàn ông khi kiếm tiền kém hơn vợ, hoặc chính sự kiêu ngạo của người vợ sẽ vô tình giết chết hạnh phúc. Tuy nhiên, thay vì né tránh, họ chọn cách đối mặt bằng một thỏa thuận ngầm: Miễn là yêu thương nhau, con cái sẽ hạnh phúc dù bố mẹ không giàu sang. Với họ, con số trên bảng lương chỉ là điều kiện cần, còn sự hòa thuận mới là điều kiện đủ.

Nếu Lan là người "xây nhà" bằng những con số thu nhập, thì Hùng chính là người "xây tổ ấm" bằng sự tỉ mỉ và tận tụy mỗi ngày. Lan thừa nhận mình có phần lôi thôi và "đoảng" do được chiều chuộng từ bé, thì Hùng lại là mảnh ghép hoàn hảo với tính cách chỉn chu, cẩn thận và chăm chỉ.

Hạnh phúc trong căn nhà nhỏ của họ không đo bằng những món quà xa xỉ, mà nằm ở những cử chỉ chăm sóc bền bỉ. Đó là việc Hùng luôn giành phần bưng mâm bát sau bữa cơm, để Lan chỉ việc rửa bát. Đó là những buổi tối hai vợ chồng cùng nhau đi bộ về nhà ngoại rồi về phơi quần áo. Đặc biệt hơn cả là thói quen suốt nhiều năm qua: Sáng nào trước khi đi làm, Hùng cũng hôn nhẹ lên trán khi vợ còn đang say giấc nồng.

Sự "giữ lửa" của Hùng còn nằm ở cảm giác an tâm tuyệt đối mà anh mang lại. Dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày khi đến cơ quan, anh đều nhắn tin thông báo và không quên kèm theo lời dặn: "Có việc gì gọi anh nhé!". Một dòng tin nhắn giản đơn nhưng lại là điểm tựa tinh thần vững chãi, cho Lan thấy rằng cô không bao giờ đơn độc trong cuộc sống bộn bề.

Đi qua giông bão bằng lòng bao dung

Giá trị thực sự của người chồng - "linh hồn" của gia đình - được bộc lộ rõ nét nhất trong những giai đoạn khó khăn. Khi Lan mang bầu, Hùng không nề hà bất cứ việc gì, từ giặt quần áo đến việc dậy đêm nắn bóp chân cho vợ. Thậm chí, khi Lan sinh con, chính anh là người trực tiếp chăm sóc vệ sinh cá nhân cho vợ. Từ việc đưa vợ vào nhà tắm đến phụ thay bỉm, anh khiến những người xung quanh cũng phải ngưỡng mộ.

Nhưng thử thách lớn nhất chính là giai đoạn Lan rơi vào trầm cảm sau sinh. Những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nảy sinh từ tâm lý bất ổn khiến cô có lúc mất kiểm soát, bỏ ra ngoài khóc một mình trong bất lực. Trong những khoảnh khắc cận kề sự đổ vỡ ấy, Hùng chính là chiếc "phanh" giúp giữ lại mái ấm. Anh không quát mắng, không cãi vã. Anh chọn cách ôm vợ cùng khóc trong nhà tắm, rồi nhẹ nhàng phân tích, giảng giải và động viên. Chính lòng bao dung và sự nhẫn nại của người chồng đã kéo Lan ra khỏi vực thẳm tâm lý.

Dù hiện tại con đã gần một tuổi, Hùng vẫn duy trì sự tận tụy ấy. Anh về sớm giúp vợ chăm con, đêm đêm dậy pha sữa, tráng bình để vợ được tròn giấc. Khi con ốm, người cha "lương thấp" ấy lại là người túc trực lo lắng cẩn thận hơn cả người mẹ.

Nhìn vào tổ ấm của Lan và Hùng, người ta nhận ra rằng áp lực kinh tế - với tổng thu nhập chưa đầy 20 triệu đồng mỗi tháng và kế hoạch xây nhà còn dang dở - không thể làm lu mờ sự ấm áp của gia đình. Lan hiểu rằng, ngoài kia có thể có những người đàn ông giàu sang hơn, nhưng tiền bạc đôi khi đi kèm với sự coi thường hoặc những thói hư tật xấu. Cô trân trọng người chồng tuy lương thấp nhưng đưa hết tiền cho vợ, người chưa bao giờ quát mắng hay gây sự với ai.

Tác giả: Bảo Khuê

Nguồn tin: phunuvietnam.vn