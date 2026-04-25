Yêu sau 5 ngày nhắn tin, lần đầu gặp là lễ dạm ngõ, cặp đôi Hà Tĩnh: “Bố mẹ sợ chúng mình ế, không ai yêu nên cứ giục…”

Yêu nhau sau 5 ngày nhắn tin, chưa từng gặp mặt ngoài đời. Đến khi gặp nhau lần đầu thì… về thẳng ra mắt gia đình và tổ chức dạm ngõ. Cứ tưởng kịch bản chỉ có trong phim nhưng đây lại là câu chuyện có thật của Trần Bích (SN 1996) và Đức Cương (SN 1992) đang được chia sẻ rầm rộ trên MXH những ngày gần đây.

Cả hai nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng không chỉ vì chuyện tình yêu với tốc độ tiến triển “nhanh hơn chớp” mà còn vì mọi thứ diễn ra khá tự nhiên. Từ một tin nhắn làm quen cho đến hôn nhân và cuộc sống gia đình hiện tại.

Nói chuyện đến 3h sáng, sau 5 ngày thì yêu, lần đầu gặp là dạm ngõ luôn

Theo đó, cả Bích và Cương đều học tập và sinh sống tại Nhật Bản từ cách đây hơn 10 năm. “Mình bắt đầu sang Nhật từ năm 2014, sau khi tốt nghiệp cấp 3. Mình là du học sinh nhận được học bổng 50% của trường IPU ở thành phố Okayama. Còn chồng mình thì từng sang Nhật năm 2018, theo diện thực tập sinh kỹ năng ở thành phố Shizuoka”, Trần Bích chia sẻ.

Nói về chuyện tình yêu đặc biệt của mình, Bích cho hay cả hai biết nhau qua mạng. Tháng 6/2023, Đức Cương là người chủ động nhắn tin trước.

Bích nhớ lại kỷ niệm thời mới làm quen: “Trước khi nhận được tin nhắn từ anh Cương, mình có từng vào trang cá nhân của anh và xem các bức ảnh anh đăng. Thú thật mình thấy anh rất ưa nhìn, ăn mặc có gu, sành điệu. Hơn nữa, mình thấy anh cũng đến từ Hà Tĩnh nên mình cảm thấy rất vui và cũng là một phần lý do mình quyết định trả lời tin nhắn của anh”.

Sau đó là 5 ngày nhắn tin trò chuyện của Bích và Cương trước khi chính thức thành người yêu. Khi câu chuyện viral trên MXH, ai cũng thắc mắc tại sao chỉ 5 ngày trò chuyện, cũng chưa từng gặp nhau lại khiến cả hai có thể quyết định bước vào mối quan hệ. Giải thích về điều này, Trần Bích bày tỏ: “5 ngày thôi nhưng chúng mình đã kể cho nhau về mọi thứ từ khi sang Nhật. Bình thường mình đi ngủ lúc 9h tối nhưng từ khi nói chuyện với anh, mình thức tới 3h sáng vẫn chưa hết chuyện.

Cách anh nói chuyện, trải lòng về cuộc sống, công việc,... có nhiều sự đồng điệu với mình. Và cả sở thích, dự định của hai đứa cũng rất giống nhau. Cứ thế khiến mình rung động, cảm giác như đã quen biết người này từ lâu lắm rồi. Nêu khi anh tỏ tình, dù lý trí bảo là quá nhanh nhưng cảm xúc thì nghĩ rằng: Cứ yêu thôi sợ gì”.

Bên cạnh đó Bích cũng cho rằng bản thân cô chưa từng có cảm xúc với ai như vậy. Bởi cô cũng từng nghĩ tình yêu sét đánh chỉ có ở trong phim nhưng không ngờ chính mình lại là nhân vật chính.

Tuy nhận lời yêu sau 5 ngày nhưng cả hai vẫn chưa gặp nhau ngoài đời. Vì sống khác thành phố nên phải sau khoảng 1 tháng yêu xa, cả hai mới lần đầu gặp nhau.

Trần Bích nói: “Lần đầu gặp nhau cũng là lúc cả mình và anh cùng nhau về Việt Nam cho gia đình 2 bên gặp mặt để làm lễ dạm ngõ vào tháng 8/2023. Khoảnh khắc đầu tiên mình thấy anh ngoài đời là ở sân bay Nội Bài (Hà Nội). Lúc đó chuyến của anh đáp trước, anh đứng đợi mình và cầm trên tay 1 bó hoa. Lúc gặp mặt, mình không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì ngại. Ngoài đời, Cương gầy hơn mình nghĩ nhưng vẫn đúng gu”.

Cô bạn cũng cho rằng, cảm giác như mọi thứ là duyên số sắp đặt nên chuyện tình từ 5 ngày làm quen, yêu xa cho đến khi gặp mặt lại cũng là lúc quyết định sẽ kết hôn. Trần Bích cho hay cô luôn có cảm giác đây chính là chồng tương lai của mình. Đặc biệt sau khi về gặp gỡ 2 bên gia đình thì suy nghĩ này càng chắc chắn hơn với Bích.

“Trước đó, bố mẹ mình và bố mẹ anh đều giục chuyện yêu đương mỗi khi gọi điện về. Sợ chúng mình ế, không ai yêu. Nên khi nghe thông tin cả hai đang tìm hiểu nhau thì 2 bên gia đình rất vui và may mắn là bố mẹ đều đồng ý ‘2 chân 2 tay’ về con rể và con dâu”, Trần Bích chia sẻ.

Nếu được chọn lại, muốn gặp nhau sớm hơn để có thêm nhiều thời gian hẹn hò

Sau 10 ngày lễ dạm ngõ diễn ra, cả hai sang Nhật để làm việc và tiếp tục yêu xa. Cuối năm 2023, Bích có thời gian lên thăm chồng và cả hai đều cùng mong muốn có con trong năm Rồng. May mắn đến nhanh khi chỉ 10 ngày sau, Trần Bích phát hiện mình mang thai.

Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào đầu năm 2024 tại Việt Nam. Trải qua thêm một khoảng thời gian sống xa nhau do khác thành phố, tháng 5/2024 cả hai mới chính thức về sống chung tại Okayama. Tháng 9/2024, con đầu lòng của Bích và Cương chào đời và tới nay, bé đã đi học mẫu giáo.

Nói về những sự thay đổi khi kết hôn, Bích chia sẻ: “Trước đó thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Còn khi kết hôn và sớm có con thì ngoài thời gian cho công việc, buổi tối gần như ưu tiên hết cho con. Cuối tuần, cả nhà sẽ cùng nhau đi siêu thị, đưa con đi công viên, gặp gỡ bạn bè,... Tuy bận rộn nhưng cả hai chúng tôi vẫn luôn thay phiên nhau để chăm sóc con và cùng con phát triển”.

Về tài chính, Trần Bích cho hay cả hai đều có một khoản tiết kiệm nhỏ nên không có áp lực kinh tế khi quyết định cưới và có con. Bích cũng cho rằng sinh hoạt phí tăng lên ít hay nhiều khi có con phụ thuộc vào cách chi tiêu của từng gia đình.

“Ở Nhật Bản, gia đinh sẽ nhận được 1 khoản trợ cấp cho con nhỏ hàng tháng. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ bỉm sữa cho con. Còn hai vợ chồng mình cũng đi làm nên về phần tài chính cũng ổn định để lo cho gia đình và con cái”, Bích chia sẻ thêm.

Thông thường Bích sẽ tan làm lúc 4h30, sau đó về nhà nấu ăn rồi tranh thủ đón con từ nhà trẻ trước 6h tối. Chồng đi về muộn hơn nhưng Bích cho hay Cương sẽ đảm nhận nhiệm vụ cho con ăn. Khoảng thời gian sau đó thì hai vợ chồng chia đều việc nhà, người rửa bát, người dọn dẹp, phơi quần áo,...

“Chồng mình là người tình cảm và rất quan tâm đến vợ con. Khi mình mệt, anh sẽ chủ động xin nghỉ phép để có thể ở nhà vừa chăm con, vừa hỗ trợ mình trong công việc nhà. Điều đó cũng khiến mình thấy hạnh phúc có anh đồng hành”, Trần Bích bày tỏ.

Dù “yêu nhanh cưới vội” về mặt thời gian nhưng Trần Bích lại nhận thấy cả cô và chồng đều đã trưởng thành, có suy nghĩ chín chắn và sẵn sàng tài chính. Do đó cuộc sống hôn nhân luôn êm đềm, cùng nhau làm mọi thứ một cách thấu hiểu, tôn trọng đối phương.

“Nếu được chọn lại, mình chỉ muốn 2 vợ chồng gặp nhau sớm hơn để có thêm nhiều thời gian hẹn hò, đi đây đó cùng nhau. Còn giờ thì vợ chồng mình vẫn hay nói với nhau rằng đợi con lớn hơn chút nữa, chúng mình sẽ dành thời gian đi du lịch, tận hưởng. Mong rằng mọi dự định của chúng mình đều sẽ thành hiện thực”, Trần Bích chia sẻ.

