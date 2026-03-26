Xe đầu kéo lật đè ô tô, xe máy tại Phú Thọ: Nguyên nhân sơ bộ do đi sai phần đường

Chiều 26/3, thông tin từ UBND xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn xe đầu kéo lật đè ô tô con, xe máy khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ khiến 2 người chết.

Danh tính hai nạn nhân là T.T.H (47 tuổi) và bà B.T.C (40 tuổi), cả hai cùng trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan chức năng xác định, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h45 sáng 26/3, lúc này xe đầu kéo do Trần Văn Khoa (44 tuổi, trú Ninh Bình) điều khiển kéo theo sơ-mi rơ-moóc khi di chuyển theo hướng từ xã Lạc Sơn đi xã Đại Đồng đã bị lật nghiêng sang trái, đè lên ô tô con và xe máy đi ngược chiều.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do xe đầu kéo đi không đúng phần đường, dẫn đến tai nạn.

Qua kiểm tra nhanh, tài xế xe đầu kéo không có nồng độ cồn. Việc kiểm tra ma túy chưa được thực hiện tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.

Hiện Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Tác giả: Phi Long-Đức Đông

Nguồn tin: Báo VOV