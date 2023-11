Xe container lật ngang, dầu nhớt tràn ra khiến quốc lộ 13 kẹt cứng

Your browser does not support the video tag.

Xe container lật ngang tại vòng xoay ở TP.HCM, giao thông ùn tắc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 27/11 tại vòng xoay ngã tư cầu vượt Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức) một xe container BKS: 50H-025.43 lưu thông trên quốc lộ 13, hướng Bình Dương đi TP.HCM.

Hiện trường nơi container lật xuống đường, dầu nhớt tràn ra khắp đường. (Ảnh: Thy Huệ)

Khi xe container ôm cua về hướng quốc lộ 1 thì bất ngờ lật về bên phải. Thời điểm xe container lật nghiêng may mắn không có phương tiện nào di chuyển gần xe này nên không có thương vong về người.

Tuy nhiên, lúc xe container bị lật ngang phát ra tiếng động lớn giữa giao lộ đông đúc khiến nhiều người hoảng sợ.

Ghi nhận tại hiện trường, dầu nhớt trong xe container đổ ra đường.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT có mặt xử lý hiện trường, rải cát lên vệt dầu nhớt trên mặt đường tránh trơn trượt.

Vụ lật xe khiến giao thông 2 chiều trên quốc lộ 13 bị ùn tắc, nhiều phương tiện “chôn chân” giữa trưa nắng.

Dầu nhớt từ xe đầu kéo tràn xuống lòng đường.

Trước đó, ngày 18/6/2022, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ lật xe container trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đoạn qua tỉnh Long An.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 18/6, tài xế điều khiển container mang BKS 51D - 64540 lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng đi từ TP.HCM về Tiền Giang.

Khi di chuyển tới đoạn km27+400 gần cầu vượt số 2 thuộc địa bàn ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thì mất lái, đâm vào dải phân cách cứng chắn hai làn đường, sau đó tông gãy trụ đèn, thùng container lật ngang.

Đầu xe chắn làn đường số 1 của chiều ngược lại. Trong khi đó, thùng container thì nằm chắn ngang làn số 1 hướng TP.HCM đi miền Tây. Vụ tai nạn khiến đầu container hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ ngổn ngang mặt đường.

Tai nạn còn làm gãy trụ đèn chiếu sáng và hư hỏng khoảng 10m hộ lan của dải phân cách giữa.

Do trụ đèn bị gãy nằm gần hết làn đường số 1 của chiều ngược lại, khiến giao thông từ hướng miền Tây đi TP.HCM bị ùn ứ kéo dài gần 10km, suốt nhiều giờ.

Gần đây, ngày 23/11, tại tỉnh Hải Dương xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe đầu kéo và xe tải khiến giao thông trên tuyến đường ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Cụ thể, khoảng 6h cùng ngày, tại Km 68+200 trên QL 5, đoạn chạy qua địa phận xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, Hải Dương), xe đầu kéo chở container đang di chuyển theo hướng Hải Phòng - Hà Nội bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải chở sắt đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến chiếc xe tải chở sắt bị hất văng lên dải phân cách giữa đường, phần đầu xe đầu kéo bị hư hỏng nặng. Tài xế xe tải bị gãy chân phải, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra va chạm, lực lượng CSGT đã tới hiện trường để làm công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân và điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển.

Tác giả: Lương Ý

Nguồn tin: Báo VTC