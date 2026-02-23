Xe cán trúng mìn làm ít nhất 9 người tử vong tại Sudan

Theo một nhân viên y tế của bệnh viện Al-Abbasiya, vụ nổ xảy ra khi chiếc xe đang lưu thông trên tuyến đường dẫn tới khu chợ địa phương. Toàn bộ phương tiện bị phá hủy hoàn toàn. Nhân chứng cho biết ông đang đi bộ phía sau chiếc xe thì nghe thấy tiếng nổ lớn, nhiều người ngã xuống đất và chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng.

Quân đội Sudan thực thi nhiệm vụ tại Khartoum. Ảnh: China Daily/TTXVN

Cuộc xung đột giữa Quân đội Sudan và Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự bùng phát từ tháng 4/2023 đã khiến nhiều khu vực tại nước này bị gài mìn và vật liệu nổ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, thiết bị gây nổ trong vụ việc thương tâm trên cũng có thể là mìn còn sót lại từ các cuộc nổi dậy trước đây tại bang Nam Kordofan từ năm 2011.

Kordofan đã trở thành tâm điểm giao tranh trong gần 3 năm qua, đặc biệt sau khi RSF buộc Quân đội Sudan phải rút khỏi các vị trí cuối cùng tại khu vực Darfur vào cuối năm ngoái.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, cuộc nội chiến tại Sudan đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và khoảng 11 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất hiện nay. Xung đột cũng khiến đất nước này bị chia cắt trên thực tế, với Quân đội Sudan kiểm soát phần lớn khu vực miền Bắc, Trung và Đông, trong khi RSF và các lực lượng đồng minh nắm giữ miền Tây và một phần miền Nam.

