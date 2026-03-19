Xây trường nội trú, chăm lo việc học và đời sống cho học sinh vùng khó khăn

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập ở xã Thông Thụ sáng 19-3

* Tỉnh Nghệ An đồng loạt khởi công 11 trường phổ thông nội trú

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã dự lễ khởi công tại điểm cầu xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An.

Ngoài điểm cầu chính ở xã Thông Thụ, 10 điểm còn lại ở các xã Mỹ Lý, Sơn Lâm, Nậm Cắn, Mường Típ, Tam Quang, Na Loi, Tiền Phong, Mường Xén, Châu Khê và Kim Bảng.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thông Thụ, xã Thông Thụ, Nghệ An có tổng mức đầu tư hơn 238 tỉ đồng, trên diện tích 5ha, dự kiến xây dựng 30 lớp.

Khi đưa vào sử dụng, trường sẽ tạo điều kiện học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh từ các trường và điểm lẻ các trường sát nhập cộng thêm học sinh của xã Thông Thụ đang học ở các xã khác.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao quà cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập ở xã Thông Thụ.

Thầy Bùi Ngọc Thành - hiệu trưởng Trường THCS Thông Thụ - chia sẻ việc nhà nước đầu tư xây dựng trường liên cấp ở xã vùng biên với quy mô hiện đại, khang trang là niềm vui lớn của bà con dân bản và thầy trò.

"Các em ở nội trú sẽ có điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập tốt hơn. Giáo viên giỏi gắn bó lâu dài cùng các em, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa cho con em đồng bào dân tộc vùng biên giới", thầy Thành nói.

Thông Thụ là xã biên giới vùng cao với 97% dân số là người Thái, cùng các dân tộc Kinh, Thổ sinh sống; có đường biên giới giáp Lào dài gần 34km.

* Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công trường nội trú vùng biên tại Hà Tĩnh

Lễ khởi công tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (xã Hương Xuân)

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (xã Hương Xuân).

Năm dự án trường học vùng biên ở Hà Tĩnh gồm: Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Hồng (xã Sơn Hồng) có diện tích gần 5ha, quy mô 36 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 2 (xã Sơn Kim 2) có diện tích gần 5ha, quy mô 23 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho 768 học sinh.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Vũ Quang (xã Vũ Quang) có diện tích hơn 4 ha, quy mô 32 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Bình (xã Hương Bình) có diện tích gần 5 ha, quy mô 21 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho 628 học sinh.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (xã Hương Xuân) có diện tích gần 5 ha, quy mô 37 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 1.300 học sinh.

Theo thầy Phạm Quang Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Hương Xuân, với quy mô 37 lớp học, cùng hệ thống phòng chức năng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học, có thêm không gian tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

* Tây Ninh xây 19 trường nội trú liên cấp tại 19 xã biên giới gần 4.000 tỉ đồng

19 xã biên giới tỉnh Tây Ninh được xây dựng 19 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.

Các đại biểu động thổ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bến Cầu, Tây Ninh

Sáng 19-3, cùng với Lễ khởi công, động thổ đồng loạt xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới thuộc 17 tỉnh, thành trên cả nước, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khởi công, động thổ Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bến Cầu tại xã Bến Cầu, Tây Ninh.

Điểm cầu tại Tây Ninh có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo Nguyễn Văn Phúc, các lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng 120 giáo viên, học sinh vùng biên giới xã Bến Cầu.

Riêng tại Tây Ninh sẽ triển khai xây dựng 19 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 19 xã biên giới. Gồm 15 trường được bố trí đất để xây mới và 4 trường được nâng cấp từ các trường hiện có.

Các trường học này sẽ có khoảng 25.620 học sinh, gồm 13.020 học sinh tiểu học và 12.600 học sinh Trung học cơ sở.

Trong số đó dự kiến có chỗ nội trú cho 6.319 học sinh và bán trú cho 19.301 học sinh.

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027, với tổng mức đầu tư trên 3.968 tỉ đồng, gồm vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu trên 3.500 tỉ đồng, ngân sách địa phương cân đối trên 461 tỉ đồng.

* Tỉnh An Giang khởi công 3 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS hơn 640 tỉ đồng

Ngày 19-3, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã Ba Chúc kết nối trực tuyến với 121 điểm cầu của 17 tỉnh, thành trên cả nước. Tham dự điểm An Giang có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Phó Thú tướng Phạm Thị Thanh Trà (thứ 4 từ trái sang) bấm nút khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Ba Chúc, tỉnh An Giang

Cùng thời gian này, An Giang cũng tổ chức khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Vĩnh Điều và xã Vĩnh Xương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - khẳng định, tỉnh xác định việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện chính sách dân tộc; nâng cao dân trí; đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ; tạo nguồn cán bộ là người địa phương; đồng thời góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Trước đó, tháng 9 đến 11-2025, cùng với các địa phương trên cả nước, An Giang đã khởi công đồng loạt 3 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền gồm: Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh Bình.

Phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-8-2026 để đưa vào hoạt động.

Giai đoạn 2 này, An Giang sẽ triển khai thêm 6 trường tại 6 xã biên giới đất liền còn lại.

An Giang tiếp tục khởi công đồng loạt 3 điểm trường tại Ba Chúc, Vĩnh Xương và Vĩnh Điều, với tổng vốn đầu tư khoảng 643 tỉ đồng.

Người dân tộc khmer xã Ba Chúc chiếm tỉ lệ hơn 16% nên việc xây dựng trường nội trú giúp học sinh khmer an tâm học tập

Ông Võ Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Ba Chúc - cho biết bà con Khmer tại địa phương chiếm 16,16% dân số. Phần lớn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em phải sống với ông bà do cha mẹ đi làm ăn xa tại TP.HCM, nên điều kiện sinh hoạt, học tập còn hạn chế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy An Giang tặng quà cho học sinh xã Ba Chúc

"Việc đầu tư xây dựng trường tiểu học - THCS liên cấp nội trú được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn; góp phần nâng cao dân trí và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, mô hình nội trú cũng đặt ra thách thức về đội ngũ giáo viên do còn mới tại địa phương.

Vì vậy, xã đã kiến nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ tập huấn, nâng cao năng lực cho giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, chăm sóc học sinh nội trú trong thời gian tới", ông Tuấn nói.

* Đắk Lắk khởi công trường nội trú liên cấp thứ 5 ở xã biên giới

Tỉnh Đắk Lắk đã khởi công trường nội trú liên cấp thứ 5 ở xã biên giới Ea Bung với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng lãnh đạo bộ, ngành và tỉnh Đắk Lắk khởi công Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã biên giới Ea Bung

Sáng 19-3, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ động thổ Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã biên giới Ea Bung. Đây là trường nội trú liên cấp thứ 5 được triển khai trên địa bàn.

Dự lễ có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, trung tướng Lê Văn Hướng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương...

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 250 tỉ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, xây dựng trên diện tích 6ha tại thôn 1, xã Ea Bung. Khi hoàn thành, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 1.290 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên, trong đó có khu nội trú cho khoảng 250 em.

Công trình được kỳ vọng góp phần ổn định việc học cho học sinh vùng khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng.

Mô hình Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã biên giới Ea Bung

Trước đó, ngày 9-11-2025, tỉnh đã đồng loạt khởi công 3 trường nội trú liên cấp tại các xã Ia R'vê, Ia Lốp và Buôn Đôn với tổng vốn hơn 390 tỉ đồng. Đến ngày 11-2-2026, thêm một trường tại xã Ea Rốk được khởi công với tổng mức đầu tư 150 tỉ đồng.

Tác giả: DOÃN HÒA - LÊ MINH - SƠN LÂM - BỬU ĐẤU - MINH PHƯƠNG

Nguồn tin: tuoitre.vn