Xác nữ trên sông Trà Bương và cuộc truy tìm kê sát nhân bí ẩn

Các trinh sát hình sự, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an huyện Đồng Xuân tiến hành khoanh vùng, rà soát các đối tượng hình sự, thanh niên không có nghề nghiệp ổn định ở xã Xuân Quang 3, Xuân Phước vào thời điểm trước, trong và sau khi xảy ra vụ án. Qua đó đã phát hiện nghi can là Trần Quốc Tuấn (27 tuổi trú ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3). Tuấn nghiện ma túy, đã hai lần bị đưa đi Trường Giáo dưỡng số 3 tại Đà Nẵng và Cơ sở Giáo dục A1 - Bộ Công an tại Phú Yên, nhưng khi trở về không tu chí làm ăn, hay gây sự với nhiều người, thậm chí có lần hắn đánh cả cha mẹ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)