Xác minh vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, phát tán clip trên mạng

Theo xác minh ban đầu của Công an địa phương, do mâu thuẫn cá nhân, 5 học sinh thuộc hai Trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài đã có hành vi đánh hội đồng em Đ.N.B.L (lớp 8/8, Trường THCS Trảng Dài). Nhóm này đã dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt, nắm tóc kéo giật, khiến nạn nhân bị đau, phải đến cơ sở y tế kiểm tra.

Cảnh nữ học sinh bị đánh hội đồng trong clip được phát tán trên mạng.

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã bị quay clip và đăng tải lên một số hội, nhóm trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tình hình ANTT tại địa phương. Do đó, Công an phường đã yêu cầu quản trị viên các hội, nhóm liên quan gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Em Đ.N.B.L hiện đã về nhà và đã đến làm việc với cơ quan Công an. Công an phường Trảng Dài đang làm việc với các cá nhân liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

