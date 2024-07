Xác minh thông tin bắn pháo hoa tại quận Bắc Từ Liêm

Như Người Đưa Tin đã thông tin trước đó, vào khoảng 20h10 ngày 22/7 bầu trời tại khu vực làng Hoàng Xá (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội) bất ngờ xuất hiện nhiều quả pháo hoa nổ vang trời.

Theo đó, những quả pháo hoa cao khoảng vài chục mét, tiếng nổ vang trời.

Chia sẻ của nhiều người dân, những quả pháo nổ này nghi là pháo lậu không giống với pháo quốc phòng được phép bán trên thị trường.

Video bắn pháo hoa tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm tối ngày 22/7.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Công an phường Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, tiếp nhận thông tin phản ánh từ Người Đưa Tin và đơn vị đang cho kiểm tra, xác minh thông tin, sau khi có kết quả sẽ thông tin lại sau.

Trao đổi với Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND phường Liên Mạc cho biết, trong tối ngày 22/7 trên địa bàn phường không diễn ra bất cứ hoạt động sự kiện văn hóa nào cả.

"Hành vi bắn pháo hoa này khả năng do cá nhân tự ý thực hiện. UBND phường đã giao cho Công an phường Liên Mạc xác minh thông tin, việc xử lý thế nào còn chờ vào kết quả xác minh trên", lãnh đạo UBND phường Liên Mạc thông tin.

Lãnh đạo UBND phường Liên Mạc cũng cho biết, các tổ dân phố đang tổ chức kỷ niệm ngày 27/7, phường cũng đã chỉ đạo dừng tất cả hoạt động văn nghệ trên địa bàn.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã giao cho các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh thông tin bắn pháo hoa tại khu vực phường Liên Mạc tối ngày 22/7.

