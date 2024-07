Người dân Hà Nội đến chùa cầu siêu, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tôi cảm thấy như mất mát người thân"

Your browser does not support the video tag.

Các Phật tử tại chùa Quán Sứ tụng kinh cầu siêu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 22/07, theo ghi nhận tại chùa Quán Sứ, các phật tử đã tới đây và tụng kinh cầu siêu trước di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt tại chùa. Được biết vào chiều ngày 21/07 di ảnh của cố Tổng Bí thư được nhà chùa đặt trên bàn thờ để bày tỏ lòng thành kính biết ơn

Trước đó, Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương thông tin, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi.

Di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang nghiêm tại bàn thờ của nhà chùa

Nhiều người dân đến chùa để bày tỏ lòng thương tiếc và biết ơn đến cố Tổng Bí thư.

Bà Kim Khánh (Long Biên) là một trong các Phật tử đến chùa Quán Sứ tụng kinh cầu siêu cho cố Tổng bí thư và bà cũng đã từng giảng dạy tại trường THPT Nguyễn Gia Thiều là nơi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã theo học những năm cấp 2 và cấp 3, bà cho biết: " ôi rất buồn và tiếc thương ngay khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, cảm thấy như mất mát người thân, từ ngày trẻ đến những giây cuối đời Tổng Bí thư không được ngơi nghỉ, rất thương và xúc động, mong sao ở thế giới bên kia, người sẽ phù hộ cho đất nước và nhân dân Việt Nam"

Chị N. Thủy (Đống Đa) xúc động chia sẻ: "Tôi rất buồn khi hay tin Tổng Bí thư từ trần, thật sự rất sốc, tôi rất khâm phục những gì ông đã cống hiến cho đất nước và nhân dân Việt Nam, tôi thực sự biết ơn và rất tiếc thương khi ông đã không còn nữa".

Sau khi kết thúc buổi tụng kinh của nhóm Phật tử, vẫn còn những người nán lại chùa Quán Sứ để tiếp tục tụng kinh cầu siêu và bày tỏ lòng thành kính tới Tổng Bí thư. Điều đặc biệt của chùa Quán Sứ là sự duy trì đức tin Phật giáo thuần túy, không kết hợp với các tín ngưỡng bản địa như thờ mẫu tam tứ phủ. Chính điều này làm cho chùa Quán Sứ trở thành một trong số ít những ngôi chùa cổ ở Hà Nội giữ được sự trong sáng và tôn nghiêm trong thực hành và tôn giáo.

Theo thông báo từ Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang, diễn ra trong hai ngày 25/7 và 26/7. Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7h đến 22h ngày 25/7 và từ 7h đến 13h ngày 26/7. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Tác giả: LỮ PHỤNG TIÊN - CLIP: NHẬT ANH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn