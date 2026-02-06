Xác minh ô tô có bảng đèn LED hiện dòng chữ xúc phạm công an

Ngày 5-2, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết đã giao cho Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng xác minh, làm rõ vụ việc ô tô nhãn hiệu Mitsubishi (số loại Xpander, màu trắng) gắn biển số 34A-837.xx phía sau gắn bảng đèn LED có dòng chữ thô tục, xúc phạm lực lượng Công an nhân dân.

Ô tô có dòng chữ ở bảng LED mang nội dung xúc phạm lực lượng công an

Theo Cục CSGT, thông qua nắm tình hình trên trang mạng xã hội Facebook và thông tin người dân phản ánh về hình ảnh xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi (Xpander, màu trắng) gắn biển số 34A-837.xx phía sau gắn bảng đèn LED có dòng chữ thô tục, xúc phạm lực lượng Công an nhân dân, Cục CSGT đã giao Phòng CSGT, Công an Hải Phòng xác minh, làm rõ.

Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an phường Thành Đông, Công an TP Hải Phòng mời chủ xe là Công ty TNHH K.V.N. (địa chỉ phường Thành Đông TP Hải Phòng) do anh N.V.T. (SN 1988, trú tại TP Hải Phòng) làm Giám đốc và anh N.T.H.H. (SN 1983, trú tại phường Hải Dương, TP Hải Phòng) là người được giao xe, điều khiển xe trong thời gian được phản ánh đến trụ sở làm việc.

Qua làm việc, lái xe N.T.H.H. thừa nhận vào thời điểm này, đã được người đi đường nhắc nhở phía đằng sau xe có dòng chữ phản cảm nên đã dừng xe để kiểm tra và điện thoại thông báo cho anh N.V.T. nắm bắt tình hình.

Anh N.V.T đã yêu cầu lái xe rút ngay nguồn điện cấp vào màn đèn LED.

Anh N.T.H.H. khẳng định do không biết rõ các điều cần lưu ý về việc sử dụng bảng đèn LED gắn bên trong xe ô tô nên anh đã không cài đặt mật khẩu riêng cho bảng đèn Led. Do vậy bất cứ ai tiếp xúc gần (trong phạm vi hiệu lực của thiết bị Bluetooth, khoảng dưới 20 m) đều có thể sử dụng phần mềm iPixel Color để cài đặt, thay đổi nội dung hiển thị của bảng đèn LED.

Vào sáng 5-2, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã làm việc với anh N.T.H.H. và đã tiến hành thu giữ bảng đèn LED gắn trên xe biển số 34A-837.xx và một số thiết bị phụ trợ để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động