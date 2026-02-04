Phú Quốc: Đang xác minh 1 bảo mẫu đánh trẻ

Phòng Văn hóa xã hội đã đến cơ sở mầm non tư thục Happy Home để kiểm tra, xác minh. Cơ sở mầm non tư thục Happy Home có diện tích 80m2. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 32 học sinh, trong đó có 22 trẻ độ tuổi từ 18 đến 36 tháng tuổi, 10 trẻ độ tuổi từ 4-5 tuổi, cơ sở có 7 người bao gồm giáo viên, bảo mẫu và nhân viên phục vụ.

Ảnh chụp từ clip đăng trên mạng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Văn hóa xã hội đã khu Phú Quốc đã yêu cầu chủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ thành lập nhóm trẻ và đề nghị tạm ngưng hoạt động nhóm trẻ đến khi được cấp quyết định cho thành lập nhóm mới hoạt động trở lại.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook tại Phú Quốc đã xuất hiện một clip dài khoảng 2 phút rưỡi khi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo đen dùng tay đánh nhiều lần vào cơ thể bé trai. Chưa dừng lại đó người phụ nữ này còn dùng tay dí vào đầu của bé. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cháu bé đã chuyển bé đến một cơ sở gửi trẻ được cấp giấy phép, chủ cơ sở cũng đã cho bảo mẫu có hành vi đánh cháu bé nghỉ việc.

Tác giả: Trần Thị Hiếu

Nguồn tin: vov.vn