Xác minh danh tính, tìm thân nhân của một nữ bệnh nhân bị bỏ rơi ở bệnh viện hơn 2 tháng

Ngày 4-9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đang phối hợp với Công an phường Linh Xuân, TP HCM xác minh danh tính, tìm thân nhân của một phụ nữ đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 20-6, một số người đưa một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) đến cấp cứu tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Những người này cùng hàng xóm, sau khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện đã rời đi, không để thông tin liên lạc.

Sau khi được xử trí cấp cứu ổn định, người bệnh được chuyển vào Khoa Nhiễm để tiếp tục điều trị. Đến nay, sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn còn yếu và không nói được nên chưa xác định được danh tính.

Để đảm bảo quyền lợi, an toàn cho người bệnh và hỗ trợ việc điều trị, chăm sóc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đề nghị UBND phường Linh Xuân, Công an phường Linh Xuân xác minh, tìm thân nhân của bệnh nhân và xem xét liên hệ với các cơ sở bảo trợ xã hội, viện dưỡng lão có chức năng tiếp nhận, chăm sóc người bệnh để có phương án hỗ trợ theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ Phòng Hành chính - Quản trị-Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức theo số điện thoại: 028.3722 3556 - số nội bộ 120.

Tác giả: Sỹ Hưng

Nguồn tin: Báo Người lao động