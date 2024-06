Xác minh clip tài xế xe công nghệ bị khách đánh tới tấp ở Bình Thạnh

Nam tài xế bị người đàn ông đấm mạnh vào vùng mặt - Ảnh: Cắt từ video

Ngày 21-6, mạng xã hội lan truyền đoạn video camera hành trình trong ô tô ghi lại cảnh một tài xế xe công nghệ bị hai người đánh tới tấp. Video nhận được sự quan tâm của dư luận, nhiều người lên án hành vi đánh người của hai vị khách.

Tài xế xe công nghệ bị đánh tới tấp ở Bình Thạnh: Tôi chỉ biết ôm đầu cố thủ

Hiện tại lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã nhận được thông tin trên và đang trong quá trình xác minh, mời những người liên quan lên làm việc để làm rõ nguyên nhân, có hướng xử lý.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Hà Văn Lộc (29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) xác nhận anh là tài xế bị đánh trong video đang lan truyền trên mạng.

Theo anh Lộc, vào khoảng 21h20 ngày 20-6, anh nhận được cuốc xe (chuyến đi) đi từ đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) về đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) và anh nhận cuốc xe. Khi đến nơi, anh Lộc chờ khoảng 3 phút thì có người phụ nữ trong quán nhậu đi ra ngồi ghế cạnh tài xế.

Sau đó, anh Lộc bấm vào ứng dụng của tài xế xe công nghệ (xe ô tô) lệnh "đã đến" và tiếp tục chờ thêm khách theo yêu cầu của người phụ nữ do những người còn lại đang đi vệ sinh.

Chờ thêm khoảng 8 phút thì một người đàn ông và một nam thanh niên từ trong quán đi ra, mở cửa lên xe ngồi hàng ghế sau.

Theo lời anh Lộc, do thấy hai người này đã say và do chờ quá 5 phút nên anh nói với khách là không "nhận cuốc xe nữa".

Theo đoạn video camera hành trình mà anh Lộc cung cấp, người đàn ông nói: "Tao đi vệ sinh mà mày làm gì dữ vậy. Tao chỉ hỏi mày tao đặt lại mày có chạy hay là không?".

Tài xế đáp lời: "Giờ em hủy rồi ạ".

Người đàn ông nói: "Bây giờ mày đặt lại đi".

Người phụ nữ ngồi bên cạnh nói: "Thôi nó hủy rồi, thôi bỏ đi".

Người đàn ông nói tiếp: "Rút chìa khóa xe nó ra đi, lôi nó ra xử nó đi".

Dứt lời, người đàn ông đấm mạnh vào mặt anh Lộc, nam thanh niên đi cùng cũng chồm lên đánh tới tấp vào mặt tài xế. Anh Lộc ôm đầu chịu trận và xin lỗi nhưng người đàn ông vẫn mở cửa xe phía tài xế, đánh vào hông anh.

Sau đó, anh Lộc nhân lúc nhóm người trên không để ý đã đóng cửa xe chạy thoát.

Cũng theo anh Lộc, quy định của công ty là chờ khách trong 5 phút, nếu quá 5 phút tài xế có quyền nhận hoặc không nhận cuốc xe.

Nam thanh niên đi cùng cũng đánh tài xế tới tấp - Ảnh cắt từ video

Tác giả: MINH HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ