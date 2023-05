Xác minh clip được cho là Trưởng Công an phường say rượu, hành vi không phù hợp

Your browser does not support the video tag.

Clip lan truyền trên mạng xã hội dài gần 1 phút 30 giây, ghi lại hình ảnh 2 chiếc xe ô tô đối đầu (có thể đã có va chạm xảy ra).

Trong clip, một người đàn ông mặc áo trắng tự xưng là Trưởng Công an phường Bãi Cháy có những lời nói, hành vi không chuẩn mực và xô đẩy người còn lại.

(Ảnh cắt màn hình)

Sáng 18/5, Lãnh đạo Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã nhận được thông tin và đang cho xác minh, làm rõ. Nếu cán bộ có sai phạm, Công an thành phố Hạ Long sẽ xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Vũ Miền

Nguồn tin: vov.vn