Xác định nghi phạm vụ cô gái bị chặn xe, sàm sỡ trên đường ở Hải Phòng

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh (Ảnh: Công an TP Hải Phòng)

Ngày 20/6, theo Công an TP Hải Phòng, chỉ sau chưa đầy 24 giờ tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, lực lượng Công an TP đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc một cô gái bị nam thanh niên chặn xe, ôm và có hành vi sàm sỡ giữa đêm trên địa bàn phường An Hải.

Theo Công an TP Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường An Hải khẩn trương vào cuộc xác minh nội dung video lan truyền trên mạng xã hội.

Nội dung video phản ánh việc một cô gái điều khiển xe máy trên tuyến đường thuộc Tổ dân phố Tê Chử, phường An Hải thì bị một nam thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên, chặn đầu xe giữa đường rồi lao tới ôm, có hành vi sàm sỡ. Vụ việc xảy ra vào đêm 18/6/2026.

Đến chiều 19/6/2026, lực lượng chức năng xác định người gây ra vụ việc là Nguyễn Hoàng Anh (SN 2003, trú tại xã Vĩnh Hòa, Hải Phòng), hiện ở tại TDP Trang Quan, phường An Hải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Anh để điều tra về hành vi “Dâm ô” theo Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Huyền Trang

Nguồn tin: vtv.vn