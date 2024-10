Xác cháu bé 7 tháng tuổi trong balo tố dã tâm tên sát nhân

Qua xác minh, công an được biết thời gian gần đây Mỹ có chung sống như vợ chồng với một đối tượng tên Nguyễn Văn Hồng (SN 1998, trú tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang). Hồng là kẻ nghiện ma túy nặng, lại mới ra tù. Đây cũng là đối tượng nằm trong diện quản lý của công an địa phương. Các thông tin cho thấy, Mỹ, Hồng và một đối tượng khác thường xuyên về căn nhà của Mỹ để sử dụng ma túy. Như vậy, rất có thể cái chết của con gái Mỹ có liên quan đến những người này. (Ảnh minh họa, nguồn internet)