Video: Vừa vào năm học mới, nữ sinh ở Nghệ An đã đánh nhau.

Ngày 8/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video hai nữ sinh ở Nghệ An đánh nhau khiến nhiều người phẫn nộ. Theo đoạn video, một nữ sinh mặc áo đồng phục màu xanh nắm tóc, vật ngã, đánh nữ sinh khác mặc áo đồng phục màu đỏ.

Điều đáng nói, trong khi hai nữ sinh đang đánh nhau thì có nhiều học sinh và một phụ nữ lớn tuổi khác không can ngăn mà còn dùng điện thoại quay hình.

Sự việc chỉ dừng lại khi 2 người đàn ông ở gần đó chạy đến can ngăn.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, nữ sinh mặc áo xanh đồng phục là học sinh của Trường THCS Lê Lợi. Còn nữ sinh bị đánh là học sinh Trường THCS Hưng Bình, TP Vinh.

Trả lời VTC News, thầy Trần Việt Phương - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) - xác nhận, nữ sinh mặc áo xanh đánh bạn là học sinh lớp 9 của Trường THCS Lê Lợi. Hiện nhà trường đang phối hợp cơ quan chức năng làm sáng tỏ sự việc, để có biện pháp xử lý.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News