Vừa ra tù, Châu Việt Cường đã quảng cáo cá độ





Sau khi ra tù vì tội giết người, Châu Việt Cường lại quảng cáo cá độ trên Facebook. Ảnh: FBNV.

Tháng 3/2018, Châu Việt Cường bị bắt vì tội giết người. Tháng 3/2019, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Châu Việt Cường 13 năm tù về tội danh Giết người theo quy định tại khoản 2, điều 123 bộ luật hình sự. Tuy nhiên sau đó, trong phiên tòa phúc thẩm, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và gia đình bị hại và giảm xuống còn 11 năm tù.

Đầu năm nay, Châu Việt Cường được ra tù trước thời hạn. Sau khi trở lại với cộng đồng, người này nhanh chóng mở lại Facebook, tham gia hoạt động biểu diễn. Trang cá nhân của Cường có hơn 32.000 người theo dõi.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi ra tù, Châu Việt Cường bắt đầu quảng cáo cá độ. Trên tài khoản của người này, phần giới thiệu gắn đường dẫn đến một nhóm Facebook có tên “Giải mã kèo bóng”. Các bài đăng của Cường cũng luôn được gắn phần giới thiệu về hội nhóm phi pháp nói trên ở bình luận.

Nhóm cá độ mà Châu Việt Cường quảng cáo.

“Thời gian Châu Việt Cường trở về, tại sao nhanh chóng có xế sang, có nhà đẹp là câu hỏi được nhiều người quan tâm”, người này đăng bài lên Facebook vào ngày 9/9. Ngay bên dưới, Cường đính kèm đường dẫn đến nhóm cá độ. Khi bị người xem phản ứng, ca sĩ này tiếp tục đăng bài quảng cáo, khẳng định nhóm “không vi phạm”.

Trong khi đó, phần giới thiệu của nhóm “Giải mã kèo bóng” Châu Việt Cường quảng cáo được giới thiệu liên quan tới website cá độ g***.live. Ở trang này, người dùng được dẫn dụ tham gia vào các hội nhóm Telegram chuyên “phím kèo” cá độ bóng đá và các môn thể thao khác. Trên nền tảng còn liên tục cập nhật tỉ số, tài xỉu, kèo góc… các trận đang diễn ra.

Gần đây, vấn đề người nổi tiếng quảng cáo cờ bạc trá hình được nhiều người quan tâm. Bắt nguồn từ MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ Hổ Tướng, gồm các thành viên nổi tiếng một thời như Khánh Phương, Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy, lồng ghép trang cá độ M***. Những lần các ca sĩ Châu Khải Phong, Phạm Trưởng, Sơn Tùng M-TP xuất hiện ở sự kiện có logo nhà cái phi pháp cũng bị đào lại.

Hiện cơ quan chức năng đã mời các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng và đội ngũ thực hiện MV lên làm việc về vấn đề nêu trên.

Tác giả: Hà Mi

Nguồn tin: znews.vn