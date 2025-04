Vừa khám bệnh xong ra uống bia rồi điều khiển xe máy, người đàn ông bị xử phạt

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), sau 3 tháng áp dụng Nghị định 168, CSGT toàn quốc đã xử lý 728.818 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, so với cùng kỳ giảm hơn 341.000 trường hợp. Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn giảm 130.340 trường hợp... Thực tế tại Hà Nội, công tác tuần tra, xử lý vi phạm nhất là vi phạm nồng độ cồn vẫn được duy trì thường xuyên theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

CSGT kiểm tra định lượng nồng độ cồn trong hơi thở của ông N.D.H (Thanh Trì, Hà Nội)

Ghi nhận tại đường Giải Phóng - Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) kiểm tra, xử lý hàng loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn. Tại đây, 5 cán bộ cảnh sát giao thông tập trung kiểm soát các trường hợp lái xe máy, tài xế ô tô và cả người đi xe đạp có biểu hiện nghi vấn trong khung giờ từ 12h tới 15h.

Đến khoảng 13h45 phút, ông N.D.H (Thanh Trì, Hà Nội) di chuyển từ Đống Đa về bị Tổ công tác Đội 14 dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra phát hiện ông Hưng vi phạm ở mức 0,174mg/lít khí thở. Với vi phạm này, ông Hưng bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 2.500.000 đồng, trừ 4 điểm GPLX và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc.

Ông N.D.H chia sẻ: "Sáng tôi vừa đi khám bệnh từ sớm ở bệnh viện Đống Đa, đến trưa vừa đói nên ghé vào quán ăn bát phở và uống cốc bia cho lại sức. Tôi nghĩ uống cốc bia về sẽ không sao nên vẫn điều khiển xe máy về nhà. Tôi luôn giáo dục các con cháu uống rượu bia không lái xe không ngờ nay mình lại bị phạt. Tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc".

CSGT kiểm tra định tính nồng độ cồn trong hơi thở của ông H.T. (Hà Đông, Hà Nội)

Ngay sau trường hợp của ông N.D.H, Tổ công tác tiếp tục kiểm tra phát hiện ông H.T (Hà Đông, Hà Nội) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 1. Với mức này, cảnh sát lập biên bản xử phạt 2.500.000 đồng, trừ 4 điểm GPLX và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc.

Thiếu tá Phạm Minh Quân (bìa phải) - Tổ trưởng tổ công tác thuộc Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT công an TP Hà Nội) lập biên bản các trường hợp vi phạm.

Trao đổi với phóng viên, ông H.T. chia sẻ: "Tôi vừa đi ăn giỗ người chú có uống chút bia về qua đây. Tôi bị kiểm tra, kết quả là vi phạm nồng độ cồn. Tôi nhận thức được hành vi của mình là sai. Tôi cũng rất ủng hộ việc xử lý nghiêm nồng độ cồn. Tôi khuyên mọi người không nên vi phạm như tôi, đặc biệt không điều khiển xe máy, ô tô khi đã uống rượu bia".

Thiếu tá Phạm Minh Quân - cán bộ Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT công an TP Hà Nội) Tổ trưởng tổ công tác cho biết: "Trong 3 tháng triển khai Nghị định 168, chúng tôi xử lý 2.998 trường hợp vi phạm, trong đó, có 745 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Riêng trong ca trực hôm nay chúng tôi xử lý 5 trường hợp vi phạm. Hằng ngày, tổ công tác duy trì 4 tổ công tác riêng về nồng độ cồn ở các địa bàn phức tạp. Ngoài ra Đội cũng duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động và thực hiện các chuyên đề khác như vượt đèn đỏ, xe quá tải,...".

Theo Thiếu tá Phạm Minh Quân, để thực hiện Nghị định 168 thường xuyên, liên tục theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", tránh tình trạng "nhờn luật" Phòng CSGT công an TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng trong đó có Đội CSGT số 14 bám địa bàn thực hiện tuần tra khép kín 24/24h, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ... Dần dần hình thành văn hóa giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.

