Vụ thanh niên giết cô gái rồi phi tang xác ở Thủ Đức: Chuyển vụ án lên Công an TP.HCM

Trước đó, Công an phường Tăng Nhơn Phú B tiếp nhận trình báo từ người thân của chị T. về việc gia đình không thể liên lạc được với chị từ ngày 8-2 (29 Tết) cho đến nay. Công an phường đã lập hồ sơ vụ việc sau đó chuyển lên Công an TP Thủ Đức tiếp nhận, điều tra. Theo người nhà chị T., mọi người không thể liên lạc được với T. khi chị vừa làm xong buổi cuối tại công ty và chuẩn bị về Đồng Nai ăn Tết. Cũng theo người nhà chị T., chị ở trọ chung với anh T. (người yêu chị T., anh này đã về quê ở tỉnh Phú Yên cách đây khoảng một tháng). Anh T. từng về quê chị T. ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai một lần. Mấy hôm hay, anh T. cũng liên tục hỏi thăm, trao đổi tin tức về chị T. với gia đình. Trước đó ngày 8-2, chị T. sau giờ làm cuối cùng ở Công ty TNHH Coats Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú B) nhắn tin với người thân rằng mình chuẩn bị về huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để ăn Tết. Tuy nhiên cha mẹ chị T. chờ mãi mà không thấy con về. Sau đó, gia đình cũng mất liên lạc với chị. Đến sáng 9-2 (30 Tết), qua điện thoại di động, anh T. (người yêu chị T.) báo với gia đình chị rằng đã nhờ người đến phòng trọ tìm chị thì thấy cửa đã khóa ổ khóa bên ngoài. Người này phá khóa để vào phòng nhưng không thấy chị T.. Trưa 9-2, gia đình chị T. cũng đến phòng trọ của chị ở TP Thủ Đức tìm con gái thì thấy phòng không có sự xáo trộn. Xe máy vẫn để ở trong nhà, trên xe treo nhiều túi đồ chuẩn bị về quê. Tuy nhiên, chiếc ba lô mà chị T. thường dùng, điện thoại, chìa khóa xe thì không có trong căn phòng.