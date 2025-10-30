Vụ nữ công nhân bị lũ cuốn ở Đà Nẵng: Tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ

Ngày 30-10, trong căn nhà cấp 4 trên đường Lê Trọng Tấn (phường An Khê, TP Đà Nẵng), không khí tang thương bao trùm. Gia đình anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1991, trú xã Hòa Tiến) đang lo hậu sự cho vợ là chị Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2000, công nhân KCN Hòa Cầm) – người bị nước lũ cuốn trôi sáng 28-10, trên đường từ nhà mẹ đẻ ở phường An Khê về lại nhà chồng tại thôn An Trạch, Hòa Tiến.

Do khu vực Hòa Tiến vẫn ngập sâu, gia đình đành đưa thi thể chị Trang về nhà mẹ ruột ở An Khê để làm tang lễ.

Xót xa hoàn cảnh nữ công nhân bị nước lũ cuốn trôi ở Đà Nẵng

Theo người thân, tối 27-10, sau ca làm kết thúc lúc 22 giờ, chị Trang về nhà mẹ để tránh lũ vì thôn An Trạch khi ấy đã bị nước bao vây. Sáng hôm sau, chị định quay lại nhà lấy đồ đi làm. Dù người chị gái khuyên ở lại vì nước đang dâng, nhưng chị vẫn quyết về.

Khoảng 5 giờ 45, chị gọi cho chồng: "Em đang bắt Grab về nhà". Anh Nghĩa lo lắng dặn: "Nước ngập rồi, đừng đi, chờ rút hẵng về", nhưng Trang chỉ cười: "Không sao đâu, em quen đường rồi". Đó là cuộc gọi cuối cùng của hai vợ chồng. Khi xe Grab dừng cách nhà khoảng 500m, nước lũ ngập sâu, chị Trang quyết định lội qua đoạn kênh để về. Đến gần miệng cống, dòng nước chảy xiết khiến chị trượt chân và bị cuốn đi.

Hai con nhỏ của chị Trang mồ côi mẹ sau lũ



Một số người dân nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến, nhưng dòng nước quá mạnh. Thi thể chị được tìm thấy hơn một giờ sau, mắc lại bên bụi cây, cách nơi gặp nạn hơn 500m. "Con bé mới ở nhà mẹ đêm qua, sáng ra đã mất rồi…" – mẹ chồng chị nghẹn ngào.

Vợ chồng anh Nghĩa cưới nhau năm 2017, có hai con nhỏ: bé Nguyễn Kim Gia Hân (8 tuổi) và Nguyễn Hoàng Quân (3 tuổi). Cả gia đình sống trong căn nhà nhỏ ở thôn An Trạch, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Anh Nguyễn Trọng Nghĩa bật khóc khi kể lại sự việc

Chị Trang làm công nhân KCN Hòa Cầm với thu nhập hằng tháng chỉ khoàng 4-5 triệu đồng. Tháng nào tăng ca, chị mới kiếm được khoảng 7–8 triệu đồng để trang trải học phí cho con. Anh Nghĩa làm nghề mộc, thu nhập thất thường. "Hôm trước còn nói lũ rút sẽ đi làm lại, lo học cho con… ai ngờ đâu" - anh nghẹn giọng.

Mẹ chồng chị Trang khóc thương con dâu

Sáng hôm xảy ra tai nạn, anh Nghĩa vẫn đang dọn lụt thì mất liên lạc với vợ. "Tôi gọi mãi không được, rồi nghe hàng xóm nói có người đuối nước gần nhà. Đến khi thấy ảnh người ta gửi, tôi không tin nổi…" – anh kể.

"Hai đứa nhỏ cứ khóc đòi mẹ. Bé lớn thì biết mẹ mất, cứ ngồi thẫn thờ rồi khóc. Còn thằng cu 3 tuổi thì chưa biết nhưng có lúc gào khóc đòi mẹ, tôi đành phải nói "mẹ đi làm chưa về" nhưng không dám nhìn vào mắt con" - anh Nghĩa bật khóc.

Ngày 28-10, UBND xã Hoà Tiến đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Nghĩa và hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng.

Tác giả: B.Vân

Nguồn tin: Báo Người lao động