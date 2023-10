Vụ người đàn ông tử vong dưới cao tốc: Hai nghi phạm ra đầu thú

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm chiếc xe của ông V. - Ảnh: MINH HÒA

Chiều 18-10, liên quan vụ người đàn ông tử vong dưới dạ cầu đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức (TP.HCM), hai nghi phạm liên quan vụ việc đã ra cơ quan công an đầu thú.

Người đàn ông tử vong dưới cao tốc: Hai nghi phạm trộm đồ trong ô tô ra đầu thú

Tại cơ quan công an, bước đầu hai nghi phạm thừa nhận đã trộm một số tài sản trên ô tô của ông C.H.V. (51 tuổi, ngụ phường Tam Bình, TP Thủ Đức, chủ vựa bán trái cây ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức), khi ông này đang đậu trên cao tốc để đi vệ sinh.

Sau đó, ông V. quay lại và phát hiện nên hai người bỏ chạy.

Ông V. trong lúc đuổi theo thì lọt vào khe giữa đường cao tốc, rơi xuống đất tử vong.

Hiện tại Công an TP Thủ Đức vẫn đang lấy lời khai hai nghi phạm này để làm rõ và xác định số tài sản mà hai người này đã trộm được, tiến hành xử lý.

Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu công an nhận định nguyên nhân ông V. tử vong do đa chấn thương.

