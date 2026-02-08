Vụ ngược đãi trẻ ở Phú Quốc: Địa phương yêu cầu tạm ngưng hoạt động cơ sở mầm non Happy Home

Cô T. có hành vi thiếu chuẩn mực với bé - Ảnh: cắt clip camera

Tối 7-2, bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - cho biết Phòng Văn hóa xã hội đặc khu Phú Quốc vừa làm việc với bà Đặng Thị Thu V. - chủ cơ sở mầm non Happy Home (nơi mà cô Nguyễn Thị Thanh T. có hành vi thiếu chuẩn mực đối với bé P.H.C.K. ở Phú Quốc).

Tại buổi làm việc, bà V. cho biết khu giảng dạy ở cơ sở mầm non Happy Home rộng khoảng 80m2 và đang có 32 trẻ (từ 18-36 tháng tuổi) học. Đồng thời nhân sự tại cơ sở này có 7 người, trong đó có 3 bảo mẫu và 2 nhân viên.

Địa phương hiện yêu cầu tạm ngưng hoạt động giảng dạy trẻ ở cơ sở này cho đến khi bổ sung giấy tờ liên quan đầy đủ.

Trước đó Tuổi Trẻ Online đưa tin, liên quan đến vụ việc trên, Công an đặc khu Phú Quốc đã mời cô T. lên làm việc, đồng thời cô đã thừa nhận hành vi của mình là không đúng.

Cô T. kể thêm sự việc xảy ra trưa 13-1-2026, lúc này bé K. bị ngã và khóc. Sau đó cô có hành vi dùng chân gạt bé K. sang một bên, dùng tay tác động vào vùng đùi bé với mục đích để bé sợ, nín khóc.

Chủ cơ sở mầm non trên cũng đã có hướng giải quyết cho cô T. nghỉ việc.

Tác giả: Chí Công

Nguồn tin: tuoitre.vn