Nghệ An: Thông tin về vụ cháu bé 5 tuổi nghi bị ngược đãi, bạo hành

Theo đó, hai ngày nay, một số tài khoản mạng xã hội đưa thông tin, video, hình ảnh quay cảnh cháu bé tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn bị bỏ rơi ở một lán trại, bị ngược đãi, trên người nhiều thương tích..Vụ việc khiến dư luận hết sức quan tâm.

Trao đổi về vụ việc này, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm Lê Trung Kiên cho biết, đây là những thông tin sai sự thật. Không có chuyện cháu bé L.Đ.H (5 tuổi, xã Nghĩa Lâm) bị đánh đập, ngược đãi mà vì hoàn cảnh và do nhận thức của gia đình nên cháu bé sức khỏe bị yếu sau lần tai nạn.

Hoàn cảnh cháu H hết sức khó khăn, cơ cực, địa phương cũng mong mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ cháu.

Ông Kiên thông tin thêm, sau khi nắm thông tin vụ việc cháu H, chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc khám và điều trị, chăm sóc sức khỏe.

Cháu H trước đây ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, cuối năm 2023 mới chuyển về xã Nghĩa Lâm với ông bà nội (ông bà người dân tộc Thổ). Trước đó khoảng 2 tháng, cháu bị tai nạn gãy chân, điều trị xong, còn phải điều trị phục hồi chức năng nhưng chắc do điều kiện kinh tế không có nên ở nhà ông bà nội. Không được điều trị đúng, cháu khó đi lại nên phần mông nằm nhiều bị lở, viêm nhiễm...

Thông tin trên mạng xã hội việc cháu H bị bạo hành, ngược đãi là không chính xác.

Bố mẹ cháu H đến với nhau không có đăng ký kết hôn, cũng không có hộ khẩu thường trú tại xã Nghĩa Lâm, cháu thì lại khai sinh mang họ mẹ. Bố mẹ chia tay thì cháu được đưa về ở với ông bà nội đã khá lớn tuổi.

Quá trình sinh sống, một phần do hoàn cảnh gia đình khó khăn, một phần do nhận thức, phần nữa do cháu mang họ mẹ nên ông bà nội cũng chăm sóc nhưng chưa được chu đáo, vì những uẩn khúc mâu thuẫn.

Sau khi xác minh sự việc, địa phương cũng đã có báo cáo cụ thể gửi huyện cũng như các phòng ban liên quan.để phối hợp hỗ trợ cháu H.

Cháu H được chính quyền, các đoàn thể đưa đến viện điều trị, chăm sóc, động viên.

Trước mắt đang giao trách nhiệm cho phía gia đình cháu, phối hợp với địa phương, bệnh viện để điều trị, chăm sóc cho cháu khỏi những vết thương, sau đó xem việc học tập cũng như các chính sách hỗ trợ đối với trường hợp của cháu theo quy định.

Hoàn cảnh cháu hết sức cơ cực, khó khăn, một số người cũng kêu gọi giúp đỡ cháu với tư cách cá nhân qua mạng xã hội tuy nhiên đưa thông tin không chính xác, gây hiểu lầm, hoang mang, tiêu cực.

Địa phương mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, hỗ trợ cháu H thông qua kênh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ hoặc trực tiếp để cháu được hỗ trợ kịp thời.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn