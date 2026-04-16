Vụ hối lộ 71 tỉ để trúng hợp đồng bán thuốc: Nhiều giám đốc bệnh viện xin giảm án

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM (bìa trái) cùng một số bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: TTO

Ngày 15-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều người trong vụ án doanh nghiệp hối lộ 71 tỉ đồng để tuồn thuốc vào một số bệnh viện.

Tổng giám đốc xin được miễn tội đưa hối lộ

Hai chủ doanh nghiệp bị cáo buộc đưa hối lộ trong vụ án này là ông Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần y dược LanQ) và Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP dược phẩm Sơn Lâm).

Trong đó, ông Quyền bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (kế toán trưởng) chi tiền hối lộ ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ), để được tạo điều kiện giải ngân sớm và vượt quy định tiền tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh.

Từ quý 1-2017 đến quý 4-2021, bà Kim đã nhiều lần đến gặp, đưa từ 7 - 60 triệu đồng/quý cho ông Lại. Việc ông Lại nhận tiền diễn ra tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang vào đầu mỗi quý. Thời gian đưa tiền trùng với lúc Công ty LanQ gửi mẫu đề nghị thanh toán.

Tòa sơ thẩm cáo buộc ông Lại đã nhận hối lộ tổng cộng 700 triệu đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền còn bị cáo buộc đã chủ mưu, cấu kết với Phạm Văn Cách dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Tổng giám đốc Công ty LanQ bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt 19 năm tù.

Ông Quyền đã gửi đơn kháng cáo xin tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin miễn trách nhiệm hình sự đối với tội đưa hối lộ.

Ông Phạm Văn Cách cũng đã gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, ông bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt 15 năm tù.

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM kháng cáo toàn bộ bản án

Theo bản án sơ thẩm, Công ty CP dược phẩm Sơn Lâm - chuyên kinh doanh bán thuốc đông y, thuốc nam trong các cửa hàng và sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu - đã trúng thầu cung cấp thuốc cho nhiều bệnh viện trên cả nước.

Để quá trình cung cấp thuốc được thuận lợi, ông Phạm Văn Cách đã chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng.

Tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, trong khoảng năm 2017 - 2023, Công ty Sơn Lâm đã trúng thầu 10 hợp đồng cung cấp dược liệu trị giá hơn 230 tỉ đồng. Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc có vai trò quyết định trong việc lựa chọn nhà thầu, thực hiện mua bán.

Kết quả điều tra xác định ông Lộc đã yêu cầu ông Cách chi hoa hồng 20-25% trên một hóa đơn mua bán, chưa tính thuế VAT.

Để không bị viện trưởng gây khó khăn, ông Cách đồng ý. Tổng số tiền ông Lộc đã nhận là 47,1 tỉ đồng, chiếm 2/3 số tiền 18 cựu giám đốc, cán bộ bệnh viện nhận hối lộ bị đưa ra xét xử.

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Ông Lộc đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh, từ năm 2017 - 2020, Công ty Sơn Lâm ký 6 hợp đồng cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền, trị giá 16,8 tỉ đồng.

Khi thực hiện, bà Đinh Thị Mộng Thanh, Phó giám đốc phụ trách bệnh viện, yêu cầu Sơn Lâm chi 20% hoa hồng cá nhân và chi 17% cho Trưởng phòng tài chính kế toán Nguyễn Thị Hiệu. Ông Cao Hữu Hạng, Phó giám đốc bệnh viện, cũng đề nghị doanh nghiệp chi 1-3%.

Để không bị gây khó khăn, Công ty Sơn Lâm đã đồng ý chi tiền cho ba người này. Trong đó bà Thanh cầm 15 lần tổng cộng 2,3 tỉ đồng, Hiệu nhận 16 lần với tổng 2,6 tỉ đồng, Hạng nhận 9 lần 188 triệu đồng.

Ông Cách cùng cấp dưới bị cáo buộc đưa hối lộ tổng 71 tỉ đồng để tuồn thuốc vào 13 bệnh viện.

Sau phiên tòa sơ thẩm, có 10 người khác đã gửi đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, xin được miễn hình phạt.

Ngoài ra, có hai người cũng gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án là ông Lê Phước Nin - cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định (cũ) và Võ Hùng Mạnh - cựu trưởng khoa của bệnh viện này.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn