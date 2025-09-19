Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: 'Tổng tài' là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính

Ngày 18/9, Công an phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh vụ xô xát xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn.

Trước đó tối 17/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nhân viên thu ngân bị hành hung tại quán cà phê, trong một khu đô thị cao cấp ở phường Vĩnh Tuy.

Nguyên nhân được cho là nam nhân viên thấy nhóm khoảng 5 khách hàng hút thuốc lá trong khu vực cấm hút thuốc, gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, nên nhắc nhở.

Thấy nhóm khách không dừng hút thuốc, nhân viên tiếp tục nhắc. Sau lần nhắc thứ 3, một người hút thuốc mang phong thái, trang phục giống "tổng tài" (người thành công, đứng đầu công ty, doanh nghiệp) có động tác giơ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân và hành hung nhân viên quán, khiến nạn nhân ngã ra sàn.

Sau đó, "tổng tài" tiếp tục giơ tay ra hiệu rồi lớn tiếng hô 3 lần "thôi, thôi, thôi". Người đàn ông hành hung nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Một lúc sau, cả nhóm rời khỏi quán. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Theo chủ quán, khoảng 17h cùng ngày, ông nhận được tin con trai bị hành hung nên lập tức đến quán thì thấy con trong tình trạng mệt mỏi, không thể tiếp tục làm việc. Gia đình đã đưa anh Đ. đến bệnh viện để chụp chiếu và kiểm tra sức khỏe.

Nguyễn Văn Thiên giới thiệu trên trang Facebook cá nhân.

Được biết, "tổng tài" trong clip là Nguyễn Văn Thiên. Trên trang Facebook cá nhân, người này cũng đã có những chia sẻ về sự việc này.

Theo chia sẻ, khi vào quán, người này có mang theo một tẩu thuốc mới được tặng và chỉ "kiểm tra" chứ không có hành vi hút thuốc trong quán.

"Sau đó, nhân viên quán có nhắc ở đây không được hút thuốc nhưng nói nhỏ, không có chủ ngữ rõ ràng. Tôi không nghĩ nhân viên đang nói về tôi nên tiếp tục xử lý tẩu. Sau đó nhân viên đã nói với giọng xúc phạm khiến không khí căng thẳng", Nguyễn Văn Thiên chia sẻ.

Nam thanh niên sau đó đã "nhờ" người em đi cùng ra "nói chuyện" với nhân viên quán để xem "họ đang nói ai".

Thiên cho biết: "Nhân viên quán lúc đó trợn mắt lườm và có hành vi nắm tay định tấn công em tôi. Em tôi phản xạ tự vệ nên có hành động tát lại một lần để tự bảo vệ. Tôi đã lập tức can ngăn, nói hai bên dừng lại và em tôi cũng dừng theo".

Không lâu sau bài chia sẻ đầu tiên, Nguyễn Văn Thiên tiếp tục đăng tải 1 bài viết cho biết sự việc chỉ là hiểu nhầm đáng tiếc. Đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến bạn nhân viên liên quan.

Trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Văn Thiên giới thiệu mình là Chủ tịch Win Business Academy - chuyên bán khoá học tài chính gia đình.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Đào tạo Win Business Academy được thành lập vào tháng 11/2022 tại Hà Nội.

Theo công bố nội dung đăng ký thành lập, Win Business Academy có ngành nghề kinh doanh chính là "giáo dục khác chưa được phân vào đâu", gồm: giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; các dịch vụ dạy kèm (gia sư); giáo dục dự bị; các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; dạy đọc nhanh; đào tạo về sự sống; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; dạy máy tính.

Cơ cấu cổ đông của Win Business Academy.

Win Business Academy có vốn điều lệ là 3 tỷ đồng. Cổ đông gồm: Vũ Thuỳ Trang góp 270 triệu, sở hữu 9% cổ phần; Ngô Tiến Thanh, Nguyễn Tiến Mạnh và Trương Thị Thanh Mai mỗi người góp 300 triệu, sở hữu 10% cổ phần/người; Nguyễn Văn Thiên góp 1,83 tỷ đồng, sở hữu 61% cổ phần còn lại.

Người đại diện theo pháp luật của Win Business Academy là Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998, thường trú tại Đan Phượng, Hà Nội). Thiên đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT của Win Business Academy.

Tác giả: Đan Nhi

Nguồn tin: vietnamfinance.vn