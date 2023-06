Vụ dân chặn xe tải vào cảng biển: Yêu cầu tháo dỡ dây chuyền sàng than

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, do một số vấn đề về tái định cư, môi trường chưa được giải quyết, người dân ra chặn xe tải ra vào cảng biển Vissai, Nghệ An. Nhiều xe tải chở xi măng từ huyện Đô Lương phải nằm dài trên đường do người dân ngăn cản. Cầu cảng Vissai số 1 dài 2.000m đóng ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, được đưa vào vận hành từ tháng 10-2017. Hiện cầu cảng đang phục vụ chính cho việc vận chuyển clinker và xi măng của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam đến các vùng miền trong nước và xuất khẩu.