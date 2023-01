Vụ cô gái bị người yêu cũ sát hại: Nghi phạm đăng ảnh tình cảm với nạn nhân như chưa xảy ra chuyện gì

Sự việc một cô gái bị đâm tử vong trong đêm 12/1 tại phố Vương Thừa Vũ (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến nhiều người bàng hoàng, phẫn nộ.

Sau khi gây ra án mạng được ít phút, đối tượng đã đăng tải bức ảnh tình cảm từng chụp cùng với nạn nhân và dòng trạng thái như chưa có chuyện gì. (Ảnh chụp màn hình).

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ một cô gái bị đâm tử vong trong đêm 12/1. Bước đầu vụ việc được cho là do mâu thuẫn tình cảm giữa cô gái và người yêu cũ.

Theo Công an nhân dân, thông tin ban đầu nghi phạm tên là Hoàng Thành, quê ở tỉnh Thái Nguyên.

Trên trang cá nhân của nghi phạm, cách thời điểm sau khi xảy ra vụ việc ít phút, đối tượng này đã đăng tải một bức ảnh từng chụp cùng với nạn nhân rất tình cảm.

Đăng kèm bức ảnh là dòng trạng thái: “12/1/2023 a vs e”.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết này đã được dân mạng tìm ra và chia sẻ. Đa số đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi man rợ của đối tượng sát hại bạn gái cũ.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều người mong muốn các cơ quan chức năng điều tra rõ vụ việc và xử lý thích đáng với những kẻ có hành vi man rợ, coi thường mạng sống của người khác.

Trước đó, đêm 12/1, một đôi nam nữ xảy ra xô xát trước số nhà 82 phố Vương Thừa Vũ (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân). Nam thanh niên vật ngã cô gái, dùng dao sát hại nạn nhân. Cô gái tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng rời hiện trường. Người dân xung quanh chứng kiến vụ việc nhưng không dám can ngăn do đối tượng quá manh động. Toàn bộ vụ án mạng được camera an ninh ghi lại.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn