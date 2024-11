Vụ cháy nhà 4 người chết ở Nha Trang: Bà ngoại quay vào cứu 2 cháu nhưng không kịp thoát ra ngoài

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong xảy ra sáng ngày 28/11 ở TP Nha Trang.

Trên báo Thanh Niên có thuật lại, thời điểm phát hiện sự việc lúc hơn 10 giờ, hàng chục người đã cầm theo bình chữa cháy cá nhân và nước xông vào dập lửa nhưng bất thành do khói đen bốc lên dày đặc. Việc này cũng khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng PCCC đã phải mang theo bình oxy, búa cùng các dụng cụ chuyên dụng để vào trong căn nhà trên dập lửa và cứu người.

"Lúc đầu chỉ thấy chút khói nhưng do tiệm chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nên lửa bùng phát rất nhanh, lan lên các tầng trên. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 4 người gồm 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ" - VTC News dẫn lời người dân cho biết.

Có người dân kể lại trên báo Giao thông, thời điểm cháy có 2 phụ nữ sau khi dập lửa không thành đã thoát ra ngoài. Tuy nhiên, khi biết trong nhà có 2 cháu nhỏ 1 tuổi và 3 tuổi mặc kẹt thì người phụ nữ lớn tuổi là bà ngoại đã chạy vào cứu các cháu nhưng không thấy ai quay ra ngoài được nữa.

Đau lòng khi vụ cháy được khống chế, dập tắt thì lực lượng chức năng phát hiện cả 3 bà cháu và 1 người đàn ông đều đã tử vong ở tầng thượng.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 28/11, người dân nghe tiếng nổ tại một ngôi nhà 3 tầng nằm trên đường Phương Sài, P.Phương Sài, TP.Nha Trang.

Ngay sau đó thì có khói đen bốc lên, ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Đến khoảng hơn 12 giờ, sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng PCCC và Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp cận hiện trường bên trong để tìm kiếm các nạn nhân.

Được biết, căn nhà xảy ra vụ cháy có 3 tầng, rộng khoảng 100 m2 là cơ sở dịch vụ mai táng, phía trong chứa nhiều quan tài, đồ vàng mã dễ cháy.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục vụ cháy. Ông Tuân đã yêu cầu chủ tịch UBND TP Nha Trang và UBND phường Phương Sài khẩn trương hỗ trợ những người bị nạn bên cạnh đó nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, sớm tìm ra nguyên nhân vụ cháy thương tâm này.

