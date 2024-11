Cháy cửa hàng dịch vụ mai táng ở Nha Trang, 4 người trong gia đình t.ử v.o.n.g

Lực lượng chức năng chữa cháy căn nhà ở Nha Trang - Ảnh: TRẦN HOÀI

Đến giữa trưa 28-11, hàng chục chiến sĩ chữa cháy cùng lực lượng chức năng ở TP Nha Trang vẫn đang có mặt xử lý vụ cháy căn nhà 3 tầng, kinh doanh dịch vụ mai táng gần chợ Phương Sài.

Cháy cơ sở dịch vụ mai táng ở Nha Trang, 4 người trong gia đình tử vong - Video: TRẦN HOÀI

Khoảng 10h sáng 28-11, người dân phát hiện ngọn lửa lớn bùng lên từ căn nhà này. Lập tức nhiều người đã lao vào chữa cháy nhưng do ngọn lửa quá lớn, không thể dập được lửa.

Sau đó lực lượng chức năng đã có mặt để chữa cháy và di dời người dân xung quanh.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy căn nhà bị cháy là nhà ống, cao 3 tầng nhưng do ở mặt đường nên xe chữa cháy có thể tiếp cận nhanh chóng.

Khoảng 12h trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã cố gắng tiếp cận, cứu các thành viên trong gia đình, trong đó có 2 trẻ nhỏ nhưng cả 4 người đều tử vong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đám cháy cơ bản được khống chế lúc 11h trưa, các căn nhà xung quanh hầu như không bị thiệt hại nặng - Ảnh: TRẦN HOÀI

Tác giả: Trần Hoài

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ