Vụ bắt quả tang ngoại tình trên Pinterest gây chấn động Indonesia





Raisa và Hamish ly hôn khiến mạng xã hội Indonesia dậy sóng. Ảnh: @@raisa6690.

Vụ ly hôn của ca sĩ Raisa Andriana và chồng, diễn viên Hamish Daud, đang trở thành tâm điểm chú ý khắp mạng xã hội Indonesia sau khi thông tin Hamish bị phát hiện ngoại tình qua nền tảng Pinterest được đưa ra, tờ Watakota Tribune đưa tin.

Ban đầu, cả hai vợ chồng giữ kín lý do đường ai nấy đi, song những tin đồn lan truyền khiến dân mạng tin rằng Andriana đã phát hiện chồng có người phụ nữ khác.

Pinterest - một nền tảng mạng xã hội dùng để chia sẻ hình ảnh đẹp - là nơi phanh phui gian tình. Theo đó, trước khi đệ đơn ly hôn, Hamish bị phát hiện có nhiều tương tác trên nền tảng này với tài khoản tên Sabrina Alata - một đầu bếp kiêm influencer ẩm thực có tiếng.

Sabrina có một thư mục trên Pinterest với tên gọi "Future House" (tạm dịch: ngôi nhà tương lai), và gắn thẻ tên HDW - được cho là Hamish Daud Wyllie, chồng của Raisa.

Đầu bếp Sabrina Alata bị đồn đoán là người thứ 3 khiến hôn nhân của hai ngôi sao đình đám đổ vỡ. Ảnh: Pinterest, @sab_sash.

Bằng chứng là ảnh chụp màn hình thư mục này được lan truyền khắp mạng xã hội và được tải lên X qua tài khoản @IndoPopBase, nhanh chóng gây bùng nổ. Điều này khiến công chúng càng nghi ngờ về việc Hamish có mối quan hệ ngoài luồng càng sâu sắc.

Điều khiến dân mạng bất ngờ nhất là khi phát hiện một nền tảng đơn thuần lưu trữ hình ảnh và ý tưởng sáng tạo cũng có thể trở thành nơi ngoại tình. Nhiều người tin rằng khi đã nghĩ đến "ngôi nhà tương lai", chắc hẳn mối quan hệ ngoài luồng đã tiến rất xa trước khi cặp vợ chồng ly hôn.

Khi câu chuyện gây chấn động khắp cõi mạng, Sabrina đã vội xóa thư mục trên, khiến dân mạng tin rằng cô "có tật giật mình".

Sabrina Alata là một đầu bếp chuyên nghiệp được đào tạo tại trường ẩm thực Le Cordon Bleu (Paris, Pháp). Cô là chủ sở hữu nhà hàng Manje ở Jakarta, Indonesia.

Hiện trang Instagram cá nhân có hơn 94.000 người theo dõi của cô nàng đã khóa bình luận. Sabrina cũng không có động thái lên tiếng liên quan đến những đồn đoán trên mạng những ngày qua.

Raisa và Hamish kết hôn vào năm 2017 và có một con gái chung, sinh năm 2019. Họ từng là cặp đôi quyền lực của giới giải trí, bởi vậy việc cặp đôi ly hôn khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Trên mạng, những thảo luận về vụ "bắt gian trên Pinterest" tiếp tục thành đề tài nóng. Nhiều dân mạng hài hước bày tỏ: "Ngoại tình trên Facebook, Instagram có lẽ quá dễ bị phát hiện rồi, giờ còn lên cả Pinterest thả thính nhau","Đáng thương cho người vợ, nhưng như vậy chắc sẽ khiến cô ấy không lưu luyến gì thêm", "Chuyện này đâu phải tình cờ, anh ta đã nghĩ đến ngôi nhà chung với người khác rồi".

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn