Bị bắt quả tang ngoại tình, người đàn ông đu bám bên ngoài toà nhà kêu cứu

Một vụ ngoại tình hi hữu vừa xảy ra ở Hắc Long Giang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng.

Theo trang Sohu, đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một người đàn ông đang đu bám bên ngoài tòa nhà cao tầng, chật vật giữa không trung khi cố bám vào lan can bên ngoài ban công. Anh ta liên tục la lớn cầu cứu trong tư thế nguy hiểm.

Ban đầu, nhiều người tưởng anh là thợ sửa điều hòa. Tuy nhiên, suy đoán này không hợp lý vì anh ta không hề có dây bảo hộ của kỹ thuật viên sửa chữa.

Theo thông tin, người đàn ông này trốn chạy vì bị bắt quả tang ngoại tình.

Hoảng loạn, anh ta lao ra ngoài ban công nhưng không ngờ tình huống lại nguy hiểm đến vậy. Dù đã cố tìm mọi cách để thoát thân nhưng với độ cao ấy, người đàn ông không dám nhảy xuống.

Phải đến gần 1 giờ đồng hồ, người đàn ông mới được lực lượng cứu hộ giải cứu thành công. Tuy nhiên, sự việc đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc.

"Tại sao lại lén lút ngoại tình để hậu quả đến sớm như vậy? Chuyện ngoại tình bí mật của họ giờ cả nước biết rồi, còn biết giấu mặt đi đâu nữa", một người viết.

"Những kẻ ngoại tình rồi sẽ lĩnh hậu quả thích đáng nhưng những đứa con của họ mới là người chịu khổ khi bố mẹ ly hôn, gia đình ly tán", người khác bình luận

Hình ảnh người đàn ông không mặc gì đang cố gắng bám vào cửa sổ. (Ảnh: Metro)

Sự việc tương tự từng xảy ra vào năm 2018 tại Trung Quốc. Theo đó, đoạn video được một người dân quay bằng điện thoại có cảnh người đàn ông không mặc gì đang cố gắng bám vào cửa sổ.

Sau một hồi nỗ lực, người đàn ông không may bị tuột tay rồi rơi xuống dưới. May mắn anh này chỉ bị thương nhẹ. Nguyên nhân được cho là do người này đến nhà của nhân tình thì chồng người phụ nữ bất ngờ về. Trong tình huống cấp bách, anh ta đành trốn qua đường cửa sổ trong tình trạng không mặc quần áo.

Năm 2015, dư luận ở Phúc Kiến, Trung Quốc cũng xôn xao với sự việc một người đàn ông đã trốn ngoài vị trí đặt cục nóng điều hòa suốt đêm vì sợ chồng của nhân tình.

Người đàn ông ban đầu khai không biết vì sao đã ra trốn ở khoảng không gian hẹp cạnh cục nóng điều hòa. Tuy nhiên, người phụ nữ trong căn hộ sau đó thừa nhận, anh này là người tình của mình. Trong lúc cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì người chồng cô đi công tác về sớm. Hết cách, "vị khách không mời" đã phải chọn cách thoát thân bằng cửa sổ.

Sáng hôm sau, khi chồng đã đi làm, người vợ mới gọi cảnh sát nhờ hỗ trợ, kéo nhân tình vào trong.

Tác giả: Minh Hoa (t/h theo VietNamNet, Dân Trí)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn