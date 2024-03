Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhận số tiền tương đối lớn!

Sáng 26/3, tại Hà Nội, Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã chủ trì Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Quý I/2024.

Dự họp báo có Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ...

Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu và điều hành họp báo

Phát biểu tại họp báo, nhắc lại khái quát kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thời gian qua, Trung tướng Tô Ân Xô đề nghị các cơ quan báo chí chú trọng đưa tin theo những số liệu mà Bộ Công an cung cấp, rõ hơn việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CAND trong Quý I.

Đối với phương hướng Quý II, Người phát ngôn Bộ Công an đề nghị cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền, ủng hộ để tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, các mặt công tác của lực lượng Công an, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trong cả hệ thống chính trị mà Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an là Tổ trưởng; Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an là Tổ phó thường trực.

Cùng với đó là tích cực, chủ động phát hiện, cung cấp các thông tin về tội phạm và vi phạm pháp luật, vấn đề người dân quan tâm, công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm; tuyên truyền những tấm gương vì nước quên thân, vì dân phục vụ; phản ánh những vấn đề cần chấn chỉnh trong lực lượng CAND; phối hợp, đồng hành cùng lực lượng CAND trong công tác truyền thông..

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành trả lời tại họp báo.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, vụ án này được đơn vị khởi tố từ ngày 26/2, đến nay tròn 1 tháng. Về kết quả điều tra, đây là vụ án liên quan việc Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án, hiện đang tập trung điều tra, truy tố các sai phạm tại dự án ở Quảng Ngãi.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá đây là 1 vụ án lớn, với loại tội phạm mới. Thông qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can cho thấy, Nguyễn Văn Hậu đã có hành vi chi phối, lũng đoạn một số bị can trong Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc để trục lợi. "Để làm việc này, Hậu dựa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Đây là hành vi nguy hiểm, một dạng tội phạm mới, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị ở cơ sở, làm xấu hình ảnh của Đảng và chính quyền nhân dân", Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu nhấn mạnh.

Về tội danh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay, hiện đã khởi tố 4 tội danh, trong có tội "Nhận hối lộ". Đối với 2 bị can mà báo chí hỏi: Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị khởi tố tội "Nhận hối lộ", quá trình điều tra, Cơ quan điều tra sẽ kết luận số tiền khi có đầy đủ căn cứ. Nhưng ông khẳng định, đến thời điểm này, đã làm rõ 2 bị can đã nhận số tiền tương đối lớn, hàng tỷ đồng, các bị can đã khai nhận và nộp lại Cơ quan điều tra.

"Nguyễn Văn Hậu khai đưa tiền, chuyển tiền cho nhiều người, trong đó có Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Hậu đã chuyển cho Hoành 64 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích cá nhân", Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin.

Bổ sung thêm tại họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành là người trực tiếp thụ lý vụ án. "Qua vụ án, đồng chí Thành đã chỉ ra loại tội phạm mới để cảnh tỉnh, phòng ngừa chung là sử dụng mối quan hệ thân thiết với người có quyền hạn, chức vụ cao để gây tác động, ảnh hưởng đến chính quyền cơ sở nhằm trục lợi. Có thể nói, đây là loại tội phạm tấn công bằng "đạn bọc đường" mà người bị tấn không không nhận ra, để "lượng đường trong máu cao, gây ra suy giảm miễn dịch, mất sức đề kháng..." - Người phát ngôn Bộ Công an ví von.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam tổng số 15 bị can, trong đó có 1 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 2 Chủ tịch UBND tỉnh; 1 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; cùng một loạt lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn và các đối tượng liên quan,... Cơ quan CSĐT Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 15 bị can, gồm: bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc; ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi; ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi; ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật & Chất lượng Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi; ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên Trưởng phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi; Ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi "Hậu Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; bà Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; ông Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group; ông Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do.

Tác giả: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân