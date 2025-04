Vụ án Phúc Sơn: Lái xe của Nguyễn Văn Hậu được giao thêm việc mang valy và túi tiền

Trong vụ án Phúc Sơn, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của ông T.M.C, lái xe riêng cho Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Trong đó, ngoài công việc tài xế, có nhiều lần ông C. được giao thêm nhiệm vụ mang valy, túi nilon tiền đến những địa điểm và giao cho nhiều người theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hậu.

Làm việc với cơ quan công an, ông T.M.C khai là lái xe cho Nguyễn Văn Hậu từ năm 2007. Ngoài việc lái xe, Hậu còn nhờ ông C. xách valy hoặc túi nilon (ông C. hiểu là đựng tiền vì đã nhiều lần thực hiện). Những valy và túi nilon này để Hậu đưa cho nhiều cá nhân khác nhau.

Nguyễn Văn Hậu (bìa phải) và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 6/2017, Hậu chỉ đạo C. chuyển tiền vào xe ô tô và đưa Hậu đến trụ sở Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc. Khi đến nơi, Hậu vào trụ sở Tỉnh uỷ. Sau đó, Hậu gọi điện thoại chỉ đạo lái xe liên hệ và chuyển số tiền này cho ông Q. (làm việc tại Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc) ngoài trụ sở Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Khoảng tháng 3/2021, C. nhận tiền từ lái xe của bị can Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn và được trao đổi: "Đưa 500.000 USD cho sếp Hậu". Tài xế C. chuyển tiền vào xe và lái xe đưa Hậu đến nhà riêng của bị can Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc). Khi đến nơi, Hậu tự xách tiền vào nhà ông Thành.

Chiều 19/3/2021, ông C. được Hằng đưa 2 túi tiền để chuyển cho Hậu và được Hằng trao đổi "chuyển ngay 1 triệu USD" cho Hậu. Sau đó, C. chuyển số tiền này lên xe và lái xe đưa Hậu đến nhà riêng của bị can Hoàng Thị Thuý Lan (cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc) tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Khi đến nơi, Hậu tự xách tiền vào nhà, C. ngồi trên xe đợi.

Khoảng tháng 7/2023, Hậu tổ chức liên hoan tại nhà riêng tại thôn Quảng Cư, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường và mời một số người, trong đó có cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành tham gia. Sau khi liên hoan, C. được Hậu chỉ đạo chuyển 2 túi tiền để đưa cho lái xe của ông Lê Duy Thành.

Ngoài ra, ông T.M.C với vai trò là tài xế của Nguyễn Văn Hậu còn được Hậu chỉ đạo nhiều lần khác cầm valy, túi đựng tiền mang đến các địa điểm và đưa cho nhiều người theo sắp xếp của Hậu. Cơ quan điều tra xác định, lời khai của ông C. về việc đưa tiền, chuyển tiền phù hợp với lời khai của Hậu và các bị can khác trong vụ án.

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: vov.vn