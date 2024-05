Vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn: Đã bắt 23 bị can, không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Chiều 4/5/2024, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo đó, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 23 bị can, tăng 6 bị can so với tháng trước. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trong 23 bị can của vụ việc, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc) và 4 đối tượng khác.

Một số bị can trong vụ Phúc Sơn. Ảnh: Bộ Công an

Bên cạnh đó, hàng loạt lãnh đạo như bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc,... cùng bị khởi tố cùng về tội Nhận hối lộ.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, khi lãnh đạo Ban Chuyên án báo cáo đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có lời khen ngợi đối với lực lượng Công an đã quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn nữa theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

Trước đó, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Quý I/2024 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết đây là vụ án lớn liên quan việc Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án.

“Thông qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can, trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, chúng tôi thấy Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực, ép một số bị can nguyên là ủy viên ban thường vụ, thậm chí là thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Để làm được việc này, họ đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn để thực hiện.

Bộ Công an coi hành vi này là rất nguy hiểm, là một dạng tội phạm mới, không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của nhà nước và của nhân dân, mà còn có ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị, làm xấu hình ảnh của đảng, của chính quyền nhân dân” – Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành phân tích.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn