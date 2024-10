Vụ án liên quan đại gia Lã Quang Bình: Một tổng giám đốc nộp khắc phục hơn 10 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa ban hành bản Kết luận điều tra bổ sung trong vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ". Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có ông Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT công ty ECPAY); Nguyễn Hoài Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Tín Việt (công ty Tín Việt); ông Nguyễn Hải Long và ông Vũ Văn Khiêm, cựu lãnh đạo của 2 ngân hàng thương mại; ông Đào Hoàng Thắng (cựu Giám đốc một ngân hàng thương mại chi nhánh Đống Đa).

Bị can Lã Quang Bình. (Ảnh: ECPAY)

Trong vụ án này, cơ quan điều tra ghi nhận Tổng giám đốc Công ty Tín Việt là Nguyễn Hoài Anh và gia đình đã nộp khắc phục hậu quả của vụ án tổng cộng 10,076 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Theo Kết luận điều tra, khoảng tháng 6/2021, Lã Quang Bình cần tiền tất toán tại ngân hàng, rút tài sản thế chấp. Biết được điều này, Phạm Như Hà - cựu Phó Giám đốc một ngân hàng và Nguyễn Hoài Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Tín Việt (Công ty Tín Việt) bàn bạc, thống nhất sẽ không giải ngân cho công ty của Bình, buộc ông này phải vay tiền của Hoài Anh với lãi suất cao.

Phạm Như Hà và Nguyễn Hoài Anh sử dụng các công ty của Hoài Anh lập khống hồ sơ vay tiền để ngân hàng giải ngân, sau đó dùng số tiền này cho ông Bình vay với lãi suất vượt quá quy định. Theo thỏa thuận, Hoài Anh đồng ý cho Bình vay 120 tỷ đồng, với lãi suất tương đương 146%/năm.

Đến ngày 14/7/2021, Bình chuyển 9,6 tỷ đồng tiền lãi cho Hoài Anh. Trong số này Nguyễn Hoài Anh được hưởng hơn 5,5 tỷ đồng.

Cùng ngày, Lã Quang Bình trả 35 tỷ đồng gốc của khoản 120 tỷ đồng vay cho Hoài Anh. Còn lại 85 tỷ đồng, Hoài Anh thống nhất với Lã Quang Bình lãi suất là 30%/năm, tiền lãi được chuyển theo tháng.

Hoài Anh và Hà thống nhất: Sau khi trừ đi khoản chi phí lãi suất 9% cho ngân hàng, số tiền lãi còn lại hàng tháng sẽ chia đôi cho Hoài Anh và Hà.

Về số tiền 5,5 tỷ đồng hưởng lợi, bị can Nguyễn Hoài Anh khai đã sử dụng vào mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Tín Việt như: thanh toán tiền thuê kho, thanh toán nợ gốc, lãi các khoản vay... Đến nay, bị can Hoài Anh không bóc tách được khoản tiền 5,5 tỷ đồng sử dụng vào những việc cụ thể gì.

Quá trình điều tra bổ sung, bị can Lã Quang Bình và Nguyễn Hoài Anh đều trình bày nguyện vọng xin được giải quyết theo hướng: Bị can Lã Quang Bình chịu trách nhiệm hoàn trả 85 tỷ đồng đã vay của Nguyễn Hoài Anh; bị can Nguyễn Hoài Anh nhận quyền tài sản đối với 2 bất động sản tại Đà Nẵng đã thế chấp, đồng thời chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty Phương Dung, công ty Đại Nam tại một ngân hàng thương mại chi nhánh Đống Đa.

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: vov.vn