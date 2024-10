Biệt thự trăm tỷ của đại gia buôn lụa nức tiếng Hàng Đào xưa

Bố mẹ ông Thái An thuộc thế hệ những thương lái đầu tiên kinh doanh và mở tiệm vải lớn nhất nhì phố hàng Đào. Hơn 40 năm trở về trước, gia đình ông Thái An nổi tiếng khắp Hà Nội nhờ tài kinh doanh giỏi và sở hữu căn nhà mặt đường, 3 tầng to nhất phố hàng Đào. Ảnh: Người đưa tin