Vợ sảy thai 4 lần trong 5 năm, chồng lắp camera trong phòng ngủ mới biết sự thật không tưởng

Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, phôi thai chưa làm tổ an toàn nên chuyện sảy thai là không hề hy hữu, nhất là với những người lần đầu mang thai, thậm chí có người bị sảy thai mà không hề biết. Tuy nhiên, việc một người phụ nữ có sức khỏe bình thường lại liên tục sảy thai tới 4-5 lần là khá hiếm. Đó cũng là mối bận tâm của anh Trần, 30 tuổi, sống tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Theo trang Sohu News đưa tin, anh Trần đã kết hôn với cô Vũ, hơn anh 3 tuổi. Do tuổi không còn trẻ nữa, cặp đôi nhanh chóng lên kế hoạch sinh con. Khi cô Vũ mang thai lần đầu tiên, anh Trần đã hết sức vui mừng và sung sướng. Nào ngờ ngay sau đó, cô Vũ lại báo tin với chồng rằng cô đã chẳng may sảy thai. Anh Trần dù rất buồn nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, đồng thời còn an ủi vợ rằng họ vẫn còn nhiều cơ hội.

Tuy nhiên sau đó, cô Vũ vẫn liên tiếp sảy thai. Trong 5 năm chung sống kể từ khi kết hôn, cô Vũ bị sảy thai tới 4 lần khiến anh Trần không khỏi buồn bã và lo lắng. Anh Trần cũng từng đưa vợ tới bệnh viện để thăm khám nhưng các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân, lần nào cũng nói rằng sức khỏe sinh sản của cô Vũ hoàn toàn bình thường. Điều này khiến anh Trần không khỏi hoang mang.

Ảnh minh họa

Cho tới gần đây, cô Vũ lại mang thai. Lần này, để đảm bảo sự an toàn cho vợ, anh Trần đã quyết định lắp đặt một chiếc camera trong phòng ngủ, tuy nhiên lại không nói gì cho vợ biết. Nhờ đó, anh Trần mới phát hiện một sự thật vừa xúc động, vừa đau lòng.

Vốn dĩ, anh Trần chỉ lắp đặt camera với mục đích muốn biết vợ làm gì, ăn uống những gì khi ở nhà. Nào ngờ, chỉ vài ngày sau khi cô Vũ báo tin mang thai với chồng, cô lại tiếp tục sảy thai. Anh Trần đã kiểm tra lại hình ảnh trên camera mới thấy cô Vũ đã bí mật uống một loại thuốc mà trước nay anh chưa từng biết. Anh Trần bội vã về nhà kiểm tra thì phát hiện đó là thuốc phá thai.

Anh Trần không thể hiểu nổi tại sao vợ lại làm như vậy bởi bản thân anh rất muốn có con, trước đây vợ anh cũng bày tỏ mong muốn được làm mẹ. Chỉ đến khi anh Trần chất vấn, cô Vũ mới khóc lóc nói ra sự thật.

Hóa ra, anh Trần vốn có một đời vợ và có một cô con gái riêng 8 tuổi trước khi tái hôn với cô Vũ. Hậu ly hôn, anh Trần được quyền nuôi dưỡng con gái. Cô Vũ tuy là mẹ kế nhưng vẫn đối xử vô cùng nhân hậu với con gái riêng của chồng, coi như con ruột. Tất nhiên, cô Vũ vẫn muốn có một đứa con của riêng mình với chồng để gia đình thêm đầm ấm.

Trong một lần, cô Vũ đã hỏi con gái riêng rằng: "Con muốn có em trai hay em gái?". Nào ngờ, bé gái 8 tuổi lại trả lời rằng: "Con không muốn có em nữa". Nghe điều này, cô Vũ đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, cô quyết định sẽ không sinh thêm con nữa vì không muốn con gái riêng của chồng phải tủi thân. Đó là lý do mỗi lần có thai, cô Vũ lại lén lút uống thuốc phá thai.

Biết được sự thật này, anh Trần vừa xúc động, vừa đau xót. Anh ôm chặt cô Vũ vào lòng, thầm biết ơn người vợ đã không ngại hy sinh hạnh phúc riêng của bản thân để lo cho con gái riêng của anh. Sau đó, anh Trần cũng động viên vợ rằng hãy cứ sinh con và vẫn yêu thương con gái riêng như hiện tại, cô bé sẽ từ từ hiểu ra mà dần chấp nhận đứa em cùng cha khác mẹ mà thôi.

Tác giả: KHÁNH HẰNG

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn