Vợ Quế Ngọc Hải, Thanh Nhàn hóa 'bà phú hộ', 'nàng thơ' chụp ảnh Tết

Trên đường đua áo dài Tết năm 2026, Võ Nhật Linh (sinh năm 1997, Nghệ An), vợ cầu thủ Phan Văn Đức, lựa chọn mẫu thiết kế có gam màu tươi sáng, phom dáng ôm sát cơ thể, không quá cầu kỳ nhưng đủ để làm nổi bật vẻ thanh lịch. Văn Đức không ngại bày tỏ cảm xúc bên dưới ảnh của bà xã. "Xuất sắc luôn bạn vợ", anh viết. Ảnh: Võ Nhật Linh/Facebook.