Đăng bài 'đòi tiền mừng cưới', cô gái khiến cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa

Một bài đăng trên mạng xã hội mới đây đã gây ra một làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trong cộng đồng mạng, khi một cô gái công khai nhắc đến việc "đòi" lại tiền mừng cưới của những người bạn đã tham dự nhưng chưa gửi quà hoặc tiền mừng.

Trong bài viết được đăng tải, cô gái chia sẻ rằng cô và chồng đã cưới được hơn 4 tháng. Cô bày tỏ sự "sốc" và buồn bã khi xem lại danh sách đi đám cưới và nhận thấy nhiều người đã đến dự nhưng không gửi tiền mừng cưới.

Nguyên văn bài đăng của cô gái: "Dạ vợ chồng em cũng cưới được hơn 4 tháng rồi ạ. Nay em mới ngồi ra xem để đi đám mà em nhìn dòng người đi đã từng mừng cưới mà nay chưa đi lại cho em, em sốc quá nên em phải lên bài cho mọi người nhớ ạ. Nên mọi người có thấy bài viết của em mong mọi người tương tác lại ạ. Việc tế nhị em không đăng lên mà số tiền nó cũng nhiều ý ạ, em không hồi vì em cũng biết ngượng mà hình như các bác cũng muốn quên luôn hay sao ý ạ. Mọi người thấy mọi người tương tác lại em nhé. Em không thấy mọi người phản hồi em phải nói thì kì ra thế thôi chứ đâu ạ."

Kèm theo bài viết là hình ảnh cô dâu chú rể và cả một mã QR code, ngụ ý về việc nhận tiền mừng qua chuyển khoản.

Bài viết "đòi tiền mừng cưới" này ngay lập tức tạo ra một cơn bão tranh cãi với hàng trăm bình luận, chia cộng đồng mạng thành hai luồng ý kiến đối lập rõ rệt. Hầu hết đều bày tỏ kịch liệt phản đối hành động này, cho rằng đây là biểu hiện của sự quá thực dụng và thiếu duyên.

Nhiều người bày tỏ rằng cô dâu không nên đăng tải bài viết như vậy, cho rằng việc công khai nhắc nhở về tiền bạc đã làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp của mối quan hệ xung quanh cũng như sự kiện cưới hỏi của chính mình. Họ nhấn mạnh rằng mục đích của việc đi mừng là sự chia sẻ niềm vui, không phải là một giao dịch vay mượn.

Các bình luận như "Đúng là khi em lên bài này thì em không ra thể thống gì cả", "Mừng cưới chứ người ta vay đâu mà đòi" thể hiện rõ thái độ không đồng tình.

Ý kiến của dân mạng sau khi đọc bài viết.

Một số khác nhận định hành động này là kém tế nhị, cho rằng nếu người ta không có lòng để "đi lại" thì nên "hoan hỷ biết mặt biết lòng mình cho qua luôn," bởi lẽ cuộc sống nên "quan trọng ý tứ ở."

Ngược lại, một số người bày tỏ sự thông cảm cho cô gái. Họ cho rằng cô gái có quyền lên tiếng để nhắc nhở những người bạn đã từng được cô mừng cưới mà nay lại "quên" đi nghĩa vụ của mình. Đối với họ, hành động này, dù không đẹp, lại là cách để "đòi lại công bằng" cho số tiền mà cô đã bỏ ra trước đó.

Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng đây là "góc khuất cưới hỏi" và việc đăng bài là một cách giải quyết vấn đề thực tế, thậm chí còn gợi ý rằng "Lúc in thiệp thì in hẳn có QR code phần vào" để tiện cho việc nhận tiền mừng.

Tuy nhiên, dù với góc nhìn nào, hành động công khai này đã phơi bày sự nhạy cảm của văn hóa "đi lại" ở Việt Nam khi yếu tố tình cảm bị đặt lên bàn cân cùng yếu tố vật chất. Việc công khai "đòi tiền mừng" có thể giúp cô gái đạt được mục đích tài chính, tuy nhiên ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội xung quanh.

Tác giả: Trầm Phương

Nguồn tin: kienthuc.net.vn